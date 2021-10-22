Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга 22 октября. Он подчеркнул, что Украина должна сама решать, стремится ли она к членству в Альянсе.
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Россия не имеет права вмешиваться
"НАТО является оборонительным союзом. И только Украина и 30 союзников по НАТО должны решать, когда она готова присоединиться к Альянсу", – пояснил Столтенберг.
По словам Генсека организации, ее расширение лишь способствовало миру и стабильности в Европе. Поэтому Россия не может бояться или попытаться наложить вето, помешать любой суверенной стране присоединиться.
Истерики в России из-за вступления Украины в НАТО: что известно
- При НАТО обнаружили российских шпионов, поэтому связи Кремля с Альянсом минимизировали. В частности из организации выслали 8 российских дипломатов.
- В ответ Россия с 1 ноября решила прекратить работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе и закрыть информационное бюро Нато в Москве.
- Кроме этого, "подгорело" у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил, что Организация "поддерживает украинских неонацистов".
- В то же время представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что вступление в НАТО якобы приведет к эскалации конфликта на Донбассе, а пресс-секретарь Путина Песков назвал вступление Украины в НАТО "худшим сценарием".