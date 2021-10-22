Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга 22 октября. Он подчеркнул, что Украина должна сама решать, стремится ли она к членству в Альянсе.

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Россия не имеет права вмешиваться

"НАТО является оборонительным союзом. И только Украина и 30 союзников по НАТО должны решать, когда она готова присоединиться к Альянсу", – пояснил Столтенберг.

По словам Генсека организации, ее расширение лишь способствовало миру и стабильности в Европе. Поэтому Россия не может бояться или попытаться наложить вето, помешать любой суверенной стране присоединиться.

Справка. Аналогичную Столтенбергової мнение высказал Глава Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что Россия, не может препятствовать украинским стремлениям присоединиться к Альянсу.

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