Таку думку висловив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу 22 жовтня. Він наголосив, що Україна має сама вирішувати, прагне вона до членства в Альянсі.
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Росія не має права втручатися
"НАТО є оборонним союзом. І лише Україна та 30 союзників по НАТО мають вирішувати, коли вона готова приєднатися до Альянсу", – пояснив Столтенберг.
За словами Генсека Організації, її розширення лише сприяло миру та стабільності в Європі. Відтак Росія не може боятися чи спробувати накласти вето, перешкодити будь-якій суверенній країні приєднатися.
Істерики в Росії через вступ України до НАТО: що відомо
- При НАТО виявили російських шпигунів, тож зв'язки Кремля з Альянсом мінімізували. Зокрема з Організації вислали 8 російських дипломатів.
- У відповідь Росія з 1 листопада вирішила припинити роботу свого постійного представництва при НАТО в Брюсселі та закрити інформаційне бюро Альянсу в Москві.
- Окрім цього, "підгоріло" в міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який заявив, що Організація "підтримує українських неонацистів".
- Водночас представниця МЗС Росії Марія Захарова переконана, що вступ в НАТО нібито призведе до ескалації конфлікту на Донбасі, а речник Путіна Пєсков назвав вступ України в НАТО "найгіршим сценарієм".