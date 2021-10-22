Таку думку висловив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу 22 жовтня. Він наголосив, що Україна має сама вирішувати, прагне вона до членства в Альянсі.

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Росія не має права втручатися

"НАТО є оборонним союзом. І лише Україна та 30 союзників по НАТО мають вирішувати, коли вона готова приєднатися до Альянсу", – пояснив Столтенберг.

За словами Генсека Організації, її розширення лише сприяло миру та стабільності в Європі. Відтак Росія не може боятися чи спробувати накласти вето, перешкодити будь-якій суверенній країні приєднатися.

Довідка. Аналогічну до Столтенбергової думку висловив Голова Пентагону Ллойд Остін. Він зазначив, що Росія, не може перешкоджати українським прагненням доєднатися до Альянсу.

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