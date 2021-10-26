Служители Фемиды сдались: в Украине начинается судебная реформа

Судебная реформа была одним из главных требований Революции Достоинства. Высший совет правосудия должен уже до 28 октября сформировать Этический совет, который начнет работу в ноябре.

За судебную реформу взялась еще предыдущая власть, и успешно провалила. Тогда народные депутаты проголосовали за нужные законы и изменения в Конституцию.

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Они устранили самих себя, то есть Верховную Раду, от процесса назначения и увольнения судей.

Что делал ВСП

Полномочия возложили на новосозданный Высший совет правосудия. Саму судебную систему сократили до 3 уровней:

местные и окружные суды;

апелляционные суды;

Верховный Суд.

Также провели квалификационное оценивание судей. Впрочем, очень быстро выяснили, что новосозданный ВСП не очищает судебный корпус, а наоборот – консервирует коррупцию.

Орган блокировал жалобы на незаконные действия судей, игнорировал сообщения о незаконном обогащении и даже наказывал тех судей, которые решались идти против системы. Члены самого Совета, чьи кандидатуры заранее согласовали с Офисом Президента, попадали в скандалы один за другим.

ОАСК влиял на всю систему

Псевдореформа провалилась, едва начавшись. Апогеем стал скандал, разразившийся в Окружном административном суде Киева. Том самом, который отменял национализацию "Приватбанка" и декоммунизацию проспектов Московского и Ватутина, и запрещал исполнять обязанности тогдашней руководительнице Министерства здравоохранения Ульяне Супрун.

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Обнародованные Антикоррупционным бюро пленки Вовка – руководителя суда, которого подозревают в создании преступной организации и попытке захвата власти, – показали, какое влияние коррумпированный ОАСК имел на тот же Высший совет правосудия и на всю судебную систему.

Перестали саботировать реформу

При президентстве Владимира Зеленского судебную реформу начали снова. Верховная Рада приняла 2 основных закона, которые должны запустить работу Высшей квалификационной комиссии судей и перезагрузить Высший совет правосудия.

Решающую роль в обоих процессах будут играть международные эксперты. Членов ВСП проверят на добропорядочность. Для этого создают Этический совет – из 3 международников и 3 представителей судебного корпуса. Последний в течение нескольких недель саботировал запуск реформы, впрочем, несколько дней назад – сдался. Поэтому уже с 28 октября реформа должна начаться.