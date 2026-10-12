Забудьте про нудні салати: 10 яскравих домашніх заготовок, які варто зробити у жовтні

Середина осені – вирішальний момент для тих, хто прагне зберегти щедрість сезону на довгі зимові місяці. Головний секрет надійних домашніх запасів полягає не лише в перевірених рецептах, а й у дотриманні норм зберігання.

24 Канал зібрав добірку універсальних ідей: від пікантних закусок і грибів до густої ікри та ароматних компотів. Ви точно знайдете ідею, за яку подякуєте собі взимку!

Свіжа домашня аджика з базиліком

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм помідорів;

– 1 кілограм солодкого болгарського перцю;

– 2 гострих перці;

– 1,5 головки часнику;

– 2 столові ложки солі;

– 3 чайні ложки цукру;

– 1 пучок свіжого базиліку.

Приготування:

Овочі ретельно промийте, у солодкого перцю видаліть насіння з плодоніжками, а гострий очистіть за бажаним рівнем пекучості. Помідори, перці та зубки часнику пропустіть через дрібну решітку м’ясорубки або збийте блендером до рівномірної текстури. Базилік дрібно порубайте ножем і вмішайте в овочеву масу разом із сіллю та цукром, давши кристалам повністю розчинитися. Готову ароматну аджику розлийте у невеликі порційні контейнери по 200 – 300 мілілітрів, обов'язково залишаючи трохи вільного місця біля кришки для розширення льоду, та відправте в морозильну камеру.

Хрумкі квашені огірки за класичною рецептурою

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,8 кілограма огірків;

– 2 літри води;

– 8 столових ложок солі;

– 60 мілілітрів оцту;

– 4 – 5 парасольок кропу або 2 столові ложки насіння;

– 2 зубчики часнику;

– сушений гострий перець та прянощі для засолювання до смаку.

Квашені огірочки / Фото Pexels

Приготування:

Огірки старанно вимийте й акуратно зріжте кінчики з боку суцвіття. На дно скляного бутля або емальованого посуду покладіть половину парасольок кропу, часник і спеції. Щільно вкладіть огірки вертикальними рядами, перекладаючи залишками зелені. У воді повністю розчиніть сіль, додайте оцет, залийте плоди до самого верху та притисніть чистим гнітом, щоб жоден огірок не контактував із повітрям. Залиште ємність бродити за кімнатної температури 21 – 24 градуси на 3 – 4 тижні, регулярно знімаючи піну. Щойно процес молочнокислої ферментації завершиться, а розсіл посвітлішає, переставте банку на постійне зберігання в холодильник.

Натуральні томати у власному соку без шкірки

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: банка 0,5 літра

Інгредієнти:

– щільні невеликі помідори;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– пів чайної ложки солі;

– окріп для заливання.

Приготування:

Вимиті помідори бланшуйте в окропі протягом однієї хвилини, після чого миттєво занурте в крижану воду та легко зніміть тонку шкірку. Видаліть щільні місця біля плодоніжки, залишаючи плоди цілими або розрізаючи їх навпіл. У гарячі стерилізовані півлітрові банки всипте сіль, влийте лимонний сік, щільно вкладіть підготовлені томати та залийте окропом, залишаючи близько півтора сантиметра вільного простору до вінчика. Прикрийте банки кришками й стерилізуйте у киплячій водяній бані протягом 40 хвилин. Після цього герметично закатайте кришки, виставте банки вертикально й залиште до повного природного вистигання без закутування.

Пряне мариноване асорті з цвітною капустою

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 10 банок по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 1,8 кілограма свіжих огірків;

– 900 грамів дрібної цибулі;

– 2 склянки суцвіть цвітної капусти;

– 2 склянки солодкого червоного перцю;

– 2 склянки нарізаної селери;

– 2 склянки моркви;

– 5 склянок оцту;

– чверть склянки гірчиці;

– пів склянки солі;

– 3,5 склянки цукру.

Приготування:

Огірки наріжте товстими кружальцями, моркву та солодкий перець – фігурними брусочками, цибулю поділіть на четвертинки, а цвітну капусту розберіть на невеликі суцвіття. Усі овочі змішайте у великому тазі, пересипте кубиками льоду й витримайте в холоді 3 – 4 години для збереження кришталевого хрускоту. У широкій каструлі доведіть до кипіння оцет із готовою гірчицею, сіллю, цукром, куркумою та прянощами. Овочі відцідіть від талої води, перекладіть у киплячий маринад і повільно прогрійте під кришкою до появи перших бульбашок. Швидко розкладіть гарячу суміш у стерильні банки, залийте маринадом під шийку та пастеризуйте у водяній бані лише 5 хвилин після закипання, після чого відразу герметично закупорте.

Солодке лечо з болгарським перцем

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 кілограми солодкого перцю;

– 1 кілограм зеленого перцю;

– 1 кілограм мʼясистих томатів;

– 600 грамів моркви;

– 400 грамів ріпчастої цибулі;

– 1,5 склянки рослинної олії;

– 1 столова ложка оцту;

– сіль, цукор, лавровий лист та перець до смаку.

Пікантні нотки / Фото Pexels

Приготування:

Помідори подрібніть занурювальним блендером або м'ясорубкою до стану рідкого пюре. Цибулю нашаткуйте півкільцями, очищену моркву поріжте тонкою соломкою, а перці обох кольорів розріжте на широкі поздовжні смужки. У товстостінному казані з'єднайте всі овочі з томатним пюре, влийте олію, додайте сіль, цукор, горошини перцю та лавровий лист. Доведіть суміш до кипіння, зменшіть вогонь до мінімуму й тушкуйте приблизно одну годину під кришкою, акуратно помішуючи. Наприкінці влийте столову ложку оцту, прогрійте страву ще кілька хвилин і повністю остудіть. Остигле лечо розфасуйте у зручні пластикові лотки та відправте на тривале зберігання в морозилку.

Мариновані печериці в пряній олії

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 9 банок по 250 мілілітрів

Інгредієнти:

– 3,2 кілограма дрібних печериць;

– 480 мілілітрів рослинної олії;

– 600 мілілітрів оцту;

– 120 мілілітрів лимонного соку;

– 1 столова ложка солі;

– по 1 столовій ложці сушеного орегано та базиліку;

– пів склянки подрібненої цибулі;

– чверть склянки червоного перцю кубиками;

– часник і чорний перець горошком у кожну банку.

Приготування:

Печериці промийте, вкоротіть ніжки до пів сантиметра, складіть у каструлю, влийте лимонний сік, покрийте водою та відваріть рівно п'ять хвилин після закипання, після чого рідину повністю злийте. В окремій каструлі змішайте олію, п'ятивідсотковий оцет, сіль, сухі трави, дрібні кубики цибулі та солодкого перцю, після чого доведіть маринад до кипіння. На дно кожної маленької стерильної баночки киньте скибочку часнику й дві горошини перцю, наповніть гарячими грибами та залийте киплячою масляною заправкою. Стерилізуйте банки у киплячій воді 20 хвилин, герметично закрутіть і сховайте в темне місце.

Ніжна кабачкова ікра без стерилізації

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми кабачків;

– по 500 грамів солодкого перцю та моркви;

– 3 цибулини;

– 2 столові ложки концентрованої томатної пасти;

– 2 зубчики часнику;

– 1 склянка рослинної олії;

– 2 столові ложки оцту;

– 1 столова ложка цукру;

– 1,5 столової ложки солі;

– 1 чайна ложка перцю.

Кабачкова ікра – завжди доречний перекус / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

Кабачки, перець і моркву очистіть та подрібніть у кухонному комбайні або м’ясорубці з дрібною сіткою. У глибокій сотейниці розігрійте частину олії та спасеруйте дрібно нарізану цибулю до прозорості. Додайте перекручені овочі, влийте решту олії, доведіть до кипіння й тушкуйте на повільному вогні близько години, даючи зайвій волозі випаруватися. Додайте томатну пасту, сіль, цукор, мелений перець і роздавлений часник, протушкуйте ще 20 хвилин, а наприкінці влийте оцет і перебийте масу занурювальним блендером до шовковистої гладкості. Після повного охолодження розкладіть пастоподібну ікру в пакети для заморожування або невеликі пластикові бокси.

В'ялені пікантні томати

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм "мʼясистих" томатів;

– груба морська сіль до смаку;

– оливкова олія "Екстра";

– сушений базилік, орегано та мелений перець до смаку.

Приготування:

Помідори вимийте, розріжте навпіл уздовж і чайною ложкою видаліть насіннєві камери разом із соком. Викладіть половинки зрізом догори на деко з пергаментом і злегка присоліть. Сушіть деко в духовці з конвекцією або сушарці за температури 100 – 110 градусів, а коли плоди помітно підсохнуть – знизьте нагрів до 80 градусів. Вони мають стати пластичними, еластичними, але без виділення крапель соку при натисканні. Готові в'ялені томати можна просто заморозити в зіп-пакетах або скласти в чисту банку, пересипаючи сухими травами, залити якісною оливковою олією та прибрати на поличку холодильника.

Запашний яблучний компот із прянощами

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2 банки по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 1 кілограм твердих яблук;

– 1 літр води;

– 200 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 2 бутони гвоздики.

Приготування:

Яблука ретельно вимийте, видаліть насіннєві коробки й наріжте охайними однаковими скибочками середньої товщини. У широкому посуді доведіть до кипіння воду з цукром, ваніллю та гвоздикою, опустіть туди яблучні скибочки й проваріть рівно п'ять хвилин на помірному вогні. Шумівкою розкладіть гарячі фрукти по прогрітих чистих банках, залийте киплячим пряним сиропом під самий край і прикрийте бляшаними кришками. Поставте банки в каструлю з гарячою водою й пастеризуйте у водяній бані 20 хвилин після закипання. Закатайте під ключ, переверніть на кришки й залиште вистигати в кімнаті.

Насичений компот із темного винограду

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4 банки по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 800 грамів стиглого темного винограду;

– 2 літри води;

– 200 грамів цукру.

Приготування: