Забудьте про нудні салати: 10 яскравих домашніх заготовок, які варто зробити у жовтні
Середина осені – вирішальний момент для тих, хто прагне зберегти щедрість сезону на довгі зимові місяці. Головний секрет надійних домашніх запасів полягає не лише в перевірених рецептах, а й у дотриманні норм зберігання.
24 Канал зібрав добірку універсальних ідей: від пікантних закусок і грибів до густої ікри та ароматних компотів. Ви точно знайдете ідею, за яку подякуєте собі взимку!
Свіжа домашня аджика з базиліком
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм помідорів;
– 1 кілограм солодкого болгарського перцю;
– 2 гострих перці;
– 1,5 головки часнику;
– 2 столові ложки солі;
– 3 чайні ложки цукру;
– 1 пучок свіжого базиліку.
Приготування:
- Овочі ретельно промийте, у солодкого перцю видаліть насіння з плодоніжками, а гострий очистіть за бажаним рівнем пекучості.
- Помідори, перці та зубки часнику пропустіть через дрібну решітку м’ясорубки або збийте блендером до рівномірної текстури.
- Базилік дрібно порубайте ножем і вмішайте в овочеву масу разом із сіллю та цукром, давши кристалам повністю розчинитися.
- Готову ароматну аджику розлийте у невеликі порційні контейнери по 200 – 300 мілілітрів, обов'язково залишаючи трохи вільного місця біля кришки для розширення льоду, та відправте в морозильну камеру.
Хрумкі квашені огірки за класичною рецептурою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,8 кілограма огірків;
– 2 літри води;
– 8 столових ложок солі;
– 60 мілілітрів оцту;
– 4 – 5 парасольок кропу або 2 столові ложки насіння;
– 2 зубчики часнику;
– сушений гострий перець та прянощі для засолювання до смаку.
Квашені огірочки / Фото Pexels
Приготування:
- Огірки старанно вимийте й акуратно зріжте кінчики з боку суцвіття.
- На дно скляного бутля або емальованого посуду покладіть половину парасольок кропу, часник і спеції.
- Щільно вкладіть огірки вертикальними рядами, перекладаючи залишками зелені.
- У воді повністю розчиніть сіль, додайте оцет, залийте плоди до самого верху та притисніть чистим гнітом, щоб жоден огірок не контактував із повітрям.
- Залиште ємність бродити за кімнатної температури 21 – 24 градуси на 3 – 4 тижні, регулярно знімаючи піну.
- Щойно процес молочнокислої ферментації завершиться, а розсіл посвітлішає, переставте банку на постійне зберігання в холодильник.
Натуральні томати у власному соку без шкірки
- Час: 35 хвилин
- Порцій: банка 0,5 літра
Інгредієнти:
– щільні невеликі помідори;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– пів чайної ложки солі;
– окріп для заливання.
Приготування:
- Вимиті помідори бланшуйте в окропі протягом однієї хвилини, після чого миттєво занурте в крижану воду та легко зніміть тонку шкірку.
- Видаліть щільні місця біля плодоніжки, залишаючи плоди цілими або розрізаючи їх навпіл.
- У гарячі стерилізовані півлітрові банки всипте сіль, влийте лимонний сік, щільно вкладіть підготовлені томати та залийте окропом, залишаючи близько півтора сантиметра вільного простору до вінчика.
- Прикрийте банки кришками й стерилізуйте у киплячій водяній бані протягом 40 хвилин.
- Після цього герметично закатайте кришки, виставте банки вертикально й залиште до повного природного вистигання без закутування.
Пряне мариноване асорті з цвітною капустою
- Час: 1 година
- Порцій: 10 банок по 0,5 літра
Інгредієнти:
– 1,8 кілограма свіжих огірків;
– 900 грамів дрібної цибулі;
– 2 склянки суцвіть цвітної капусти;
– 2 склянки солодкого червоного перцю;
– 2 склянки нарізаної селери;
– 2 склянки моркви;
– 5 склянок оцту;
– чверть склянки гірчиці;
– пів склянки солі;
– 3,5 склянки цукру.
Приготування:
- Огірки наріжте товстими кружальцями, моркву та солодкий перець – фігурними брусочками, цибулю поділіть на четвертинки, а цвітну капусту розберіть на невеликі суцвіття.
- Усі овочі змішайте у великому тазі, пересипте кубиками льоду й витримайте в холоді 3 – 4 години для збереження кришталевого хрускоту.
- У широкій каструлі доведіть до кипіння оцет із готовою гірчицею, сіллю, цукром, куркумою та прянощами.
- Овочі відцідіть від талої води, перекладіть у киплячий маринад і повільно прогрійте під кришкою до появи перших бульбашок.
- Швидко розкладіть гарячу суміш у стерильні банки, залийте маринадом під шийку та пастеризуйте у водяній бані лише 5 хвилин після закипання, після чого відразу герметично закупорте.
Солодке лечо з болгарським перцем
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 кілограми солодкого перцю;
– 1 кілограм зеленого перцю;
– 1 кілограм мʼясистих томатів;
– 600 грамів моркви;
– 400 грамів ріпчастої цибулі;
– 1,5 склянки рослинної олії;
– 1 столова ложка оцту;
– сіль, цукор, лавровий лист та перець до смаку.
Пікантні нотки / Фото Pexels
Приготування:
- Помідори подрібніть занурювальним блендером або м'ясорубкою до стану рідкого пюре.
- Цибулю нашаткуйте півкільцями, очищену моркву поріжте тонкою соломкою, а перці обох кольорів розріжте на широкі поздовжні смужки.
- У товстостінному казані з'єднайте всі овочі з томатним пюре, влийте олію, додайте сіль, цукор, горошини перцю та лавровий лист.
- Доведіть суміш до кипіння, зменшіть вогонь до мінімуму й тушкуйте приблизно одну годину під кришкою, акуратно помішуючи.
- Наприкінці влийте столову ложку оцту, прогрійте страву ще кілька хвилин і повністю остудіть. Остигле лечо розфасуйте у зручні пластикові лотки та відправте на тривале зберігання в морозилку.
Мариновані печериці в пряній олії
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 9 банок по 250 мілілітрів
Інгредієнти:
– 3,2 кілограма дрібних печериць;
– 480 мілілітрів рослинної олії;
– 600 мілілітрів оцту;
– 120 мілілітрів лимонного соку;
– 1 столова ложка солі;
– по 1 столовій ложці сушеного орегано та базиліку;
– пів склянки подрібненої цибулі;
– чверть склянки червоного перцю кубиками;
– часник і чорний перець горошком у кожну банку.
Приготування:
- Печериці промийте, вкоротіть ніжки до пів сантиметра, складіть у каструлю, влийте лимонний сік, покрийте водою та відваріть рівно п'ять хвилин після закипання, після чого рідину повністю злийте.
- В окремій каструлі змішайте олію, п'ятивідсотковий оцет, сіль, сухі трави, дрібні кубики цибулі та солодкого перцю, після чого доведіть маринад до кипіння.
- На дно кожної маленької стерильної баночки киньте скибочку часнику й дві горошини перцю, наповніть гарячими грибами та залийте киплячою масляною заправкою.
- Стерилізуйте банки у киплячій воді 20 хвилин, герметично закрутіть і сховайте в темне місце.
Ніжна кабачкова ікра без стерилізації
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми кабачків;
– по 500 грамів солодкого перцю та моркви;
– 3 цибулини;
– 2 столові ложки концентрованої томатної пасти;
– 2 зубчики часнику;
– 1 склянка рослинної олії;
– 2 столові ложки оцту;
– 1 столова ложка цукру;
– 1,5 столової ложки солі;
– 1 чайна ложка перцю.
Кабачкова ікра – завжди доречний перекус / Фото "Смачні рецепти"
Приготування:
- Кабачки, перець і моркву очистіть та подрібніть у кухонному комбайні або м’ясорубці з дрібною сіткою.
- У глибокій сотейниці розігрійте частину олії та спасеруйте дрібно нарізану цибулю до прозорості.
- Додайте перекручені овочі, влийте решту олії, доведіть до кипіння й тушкуйте на повільному вогні близько години, даючи зайвій волозі випаруватися.
- Додайте томатну пасту, сіль, цукор, мелений перець і роздавлений часник, протушкуйте ще 20 хвилин, а наприкінці влийте оцет і перебийте масу занурювальним блендером до шовковистої гладкості.
- Після повного охолодження розкладіть пастоподібну ікру в пакети для заморожування або невеликі пластикові бокси.
В'ялені пікантні томати
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм "мʼясистих" томатів;
– груба морська сіль до смаку;
– оливкова олія "Екстра";
– сушений базилік, орегано та мелений перець до смаку.
Приготування:
- Помідори вимийте, розріжте навпіл уздовж і чайною ложкою видаліть насіннєві камери разом із соком.
- Викладіть половинки зрізом догори на деко з пергаментом і злегка присоліть.
- Сушіть деко в духовці з конвекцією або сушарці за температури 100 – 110 градусів, а коли плоди помітно підсохнуть – знизьте нагрів до 80 градусів. Вони мають стати пластичними, еластичними, але без виділення крапель соку при натисканні.
- Готові в'ялені томати можна просто заморозити в зіп-пакетах або скласти в чисту банку, пересипаючи сухими травами, залити якісною оливковою олією та прибрати на поличку холодильника.
Запашний яблучний компот із прянощами
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2 банки по 0,5 літра
Інгредієнти:
– 1 кілограм твердих яблук;
– 1 літр води;
– 200 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 2 бутони гвоздики.
Приготування:
- Яблука ретельно вимийте, видаліть насіннєві коробки й наріжте охайними однаковими скибочками середньої товщини.
- У широкому посуді доведіть до кипіння воду з цукром, ваніллю та гвоздикою, опустіть туди яблучні скибочки й проваріть рівно п'ять хвилин на помірному вогні.
- Шумівкою розкладіть гарячі фрукти по прогрітих чистих банках, залийте киплячим пряним сиропом під самий край і прикрийте бляшаними кришками.
- Поставте банки в каструлю з гарячою водою й пастеризуйте у водяній бані 20 хвилин після закипання.
- Закатайте під ключ, переверніть на кришки й залиште вистигати в кімнаті.
Насичений компот із темного винограду
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4 банки по 0,5 літра
Інгредієнти:
– 800 грамів стиглого темного винограду;
– 2 літри води;
– 200 грамів цукру.
Приготування:
- Грона винограду старанно промийте проточною водою, обережно обірвіть ягоди з гілочок, вибраковуючи пошкоджені або тріснуті плоди.
- З води та цукру зваріть прозорий сироп, довівши його до активного кипіння.
- Сухі стерильні банки на третину або половину наповніть виноградинами без утрамбовування, щоб не порушити цілісність ягідної оболонки.
- Залийте плоди окропом із сиропу, залишаючи близько двох сантиметрів до краю вінчика.
- Стерилізуйте банки у киплячій водяній бані протягом 15 хвилин, герметично закрийте та залиште остигати догори дном.
- Узимку такий напій замінить соки, а пружні консервовані ягоди чудово пасуватимуть до фруктових салатів і десертів.