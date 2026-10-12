24 Канал собрал подборку универсальных идей: от пикантных закусок и грибов до густой икры и ароматных компотов. Вы точно найдете идею, за которую поблагодарите себя зимой!

Свежая домашняя аджика с базиликом

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм помидоров;

– 1 килограмм сладкого болгарского перца;

– 2 острых перца;

– 1,5 головки чеснока;

– 2 столовые ложки соли;

– 3 чайные ложки сахара;

– 1 пучок свежего базилика.

Приготовление:

Овощи тщательно промойте, у сладкого перца удалите семена с плодоножками, а острый очистите в зависимости от желаемой степени остроты. Помидоры, перец и зубчики чеснока пропустите через мелкую решетку мясорубки или измельчите блендером до однородной консистенции. Базилик мелко порубите ножом и добавьте в овощную массу вместе с солью и сахаром, дав кристаллам полностью раствориться. Готовую ароматную аджику разлейте по небольшим порционным контейнерам по 200 – 300 миллилитров, обязательно оставляя немного свободного места у крышки для расширения льда, и отправьте в морозильную камеру.

Хрустящие маринованные огурцы по классическому рецепту

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,8 килограмма огурцов;

– 2 литра воды;

– 8 столовых ложек соли;

– 60 миллилитров уксуса;

– 4 – 5 зонтиков укропа или 2 столовые ложки семян;

– 2 зубчика чеснока;

– сушеный острый перец и пряности для засолки по вкусу.

Приготовление:

Огурцы тщательно вымойте и аккуратно срежьте кончики со стороны соцветия. На дно стеклянной бутыли или эмалированной посуды положите половину зонтиков укропа, чеснок и специи. Плотно уложите огурцы вертикальными рядами, перекладывая остатками зелени. В воде полностью растворите соль, добавьте уксус, залейте плоды до самого верха и прижмите чистым гнетом, чтобы ни один огурец не соприкасался с воздухом. Оставьте емкость бродить при комнатной температуре 21 – 24 градуса на 3 – 4 недели, регулярно снимая пену. Только что процесс молочнокислого брожения завершится, а рассол посветлеет, переставьте банку на постоянное хранение в холодильник.

Натуральные помидоры в собственном соку без кожицы

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: банка 0,5 литра

Ингредиенты:

– плотные небольшие помидоры;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– половина чайной ложки соли;

– кипяток для заливки.

Приготовление:

Вымытые помидоры бланшируйте в кипятке в течение одной минуты, после чего сразу же окуните в ледяную воду и легко снимите тонкую кожицу. Удалите плотные участки возле плодоножки, оставляя плоды целыми или разрезая их пополам. В горячие стерилизованные пол-литровые банки насыпьте соль, влейте лимонный сок, плотно уложите подготовленные помидоры и залейте кипятком, оставляя около полутора сантиметров свободного пространства до горлышка. Накройте банки крышками и стерилизуйте в кипящей водяной бане в течение 40 минут. После этого герметично закатайте крышки, поставьте банки вертикально и оставьте до полного естественного остывания без укутывания.

Пряное маринованное ассорти с цветной капустой

Время : 1 час

: 1 час Порций: 10 банок по 0,5 литра

Ингредиенты:

– 1,8 килограмма свежих огурцов;

– 900 граммов мелкого лука;

– 2 стакана соцветий цветной капусты;

– 2 стакана сладкого красного перца;

– 2 стакана нарезанного сельдерея;

– 2 стакана моркови;

– 5 стаканов уксуса;

– четверть стакана горчицы;

– полстакана соли;

– 3,5 стакана сахара.

Приготовление:

Огурцы нарежьте толстыми кружочками, морковь и сладкий перец – фигурными брусочками, лук разделите на четвертинки, а цветную капусту разберите на небольшие соцветия. Все овощи смешайте в большой миске, посыпьте кубиками льда и выдержите в холоде 3 – 4 часа, чтобы сохранить хрустящую текстуру. В широкой кастрюле доведите до кипения уксус с готовой горчицей, солью, сахаром, куркумой и пряностями. Овощи отцедите от талой воды, переложите в кипящий маринад и медленно прогрейте под крышкой до появления первых пузырьков. Быстро разложите горячую смесь по стерильным банкам, залейте маринадом до горлышка и пастеризуйте на водяной бане всего 5 минут после закипания, после чего сразу герметично закупорьте.

Сладкое лечо с болгарским перцем

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 килограмма сладкого перца;

– 1 килограмм зеленого перца;

– 1 килограмм мясистых помидоров;

– 600 граммов моркови;

– 400 граммов репчатого лука;

– 1,5 стакана растительного масла;

– 1 столовая ложка уксуса;

– соль, сахар, лавровый лист и перец по вкусу.

Приготовление:

Помидоры измельчите погружным блендером или мясорубкой до состояния жидкого пюре. Лук нарежьте полукольцами, очищенную морковь – тонкой соломкой, а перцы обоих цветов – широкими продольными полосками. В толстостенном котле смешайте все овощи с томатным пюре, влейте растительное масло, добавьте соль, сахар, горошины перца и лавровый лист. Доведите смесь до кипения, убавьте огонь до минимума и тушите примерно один час под крышкой, аккуратно помешивая. В конце влейте столовую ложку уксуса, прогрейте блюдо еще несколько минут и полностью остудите. Остывшее лечо расфасуйте в удобные пластиковые лотки и отправьте на длительное хранение в морозилку.

Маринованные шампиньоны в пряном масле

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 9 банок по 250 миллилитров

Ингредиенты:

– 3,2 килограмма мелких шампиньонов;

– 480 миллилитров растительного масла;

– 600 миллилитров уксуса;

– 120 миллилитров лимонного сока;

– 1 столовая ложка соли;

– по 1 столовой ложке сушеного орегано и базилика;

– полстакана измельченного лука;

– четверть стакана красного перца, нарезанного кубиками;

– чеснок и черный перец горошком в каждую банку.

Приготовление:

Шампиньоны промойте, укоротите ножки до полусантиметра, сложите в кастрюлю, влейте лимонный сок, залейте водой и отварите ровно пять минут после закипания, после чего жидкость полностью слейте. В отдельной кастрюле смешайте растительное масло, 5-процентный уксус, соль, сухие травы, мелкие кубики лука и сладкого перца, после чего доведите маринад до кипения. На дно каждой маленькой стерильной баночки положите ломтик чеснока и два горошины перца, наполните горячими грибами и залейте кипящей масляной заправкой. Стерилизуйте банки в кипящей воде 20 минут, герметично закрутите и уберете в темное место.

Нежная кабачковая икра без стерилизации

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма кабачков;

– по 500 граммов сладкого перца и моркови;

– 3 луковицы;

– 2 столовые ложки концентрированной томатной пасты;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 стакан растительного масла;

– 2 столовые ложки уксуса;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1,5 столовой ложки соли;

– 1 чайная ложка перца.

Приготовление:

Кабачки, перец и морковь очистите и измельчите в кухонном комбайне или мясорубке с мелкой сеткой. В глубокой сковороде разогрейте часть масла и обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте измельченные овощи, влейте оставшееся масло, доведите до кипения и тушите на медленном огне около часа, давая лишней влаге испариться. Добавьте томатную пасту, соль, сахар, молотый перец и раздавленный чеснок, тушите еще 20 минут, а в конце влейте уксус и измельчите массу погружным блендером до шелковистой гладкости. После полного остывания разложите пастообразную икру в пакеты для заморозки или небольшие пластиковые контейнеры.

Вяленые пикантные помидоры

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм "мясистых" томатов;

– крупная морская соль по вкусу;

– оливковое масло "Экстра";

– сушеный базилик, орегано и молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Помидоры вымойте, разрежьте пополам вдоль и чайной ложкой удалите семенные камеры вместе с соком. Выложите половинки срезом вверх на противень с пергаментом и слегка посолите. Сушите противень в духовке с конвекцией или в сушилке при температуре 100 – 110 градусов, а когда плоды заметно подсохнут – снизьте температуру до 80 градусов. Они должны стать пластичными, эластичными, но не выделять капли сока при нажатии. Готовые вяленые помидоры можно просто заморозить в пакетах-зип или сложить в чистую банку, пересыпая сухими травами, залить качественным оливковым маслом и убрать на полку холодильника.

Ароматный яблочный компот с пряностями

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2 банки по 0,5 литра

Ингредиенты:

– 1 килограмм твердых яблок;

– 1 литр воды;

– 200 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 2 бутона гвоздики.

Приготовление:

Яблоки тщательно вымойте, удалите семенные гнезда и нарежьте аккуратными одинаковыми дольками средней толщины. В широкой посуде доведите до кипения воду с сахаром, ванилью и гвоздикой, опустите туда яблочные дольки и проварите ровно пять минут на умеренном огне. Половником разложите горячие фрукты по прогретым чистым банкам, залейте кипящим пряным сиропом до самого края и накройте жестяными крышками. Поставьте банки в кастрюлю с горячей водой и пастеризуйте на водяной бане 20 минут после закипания. Закатайте под ключ, переверните на крышки и оставьте остывать в комнате.

Насыщенный компот из темного винограда

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 банки по 0,5 литра

Ингредиенты:

– 800 граммов спелого темного винограда;

– 2 литра воды;

– 200 граммов сахара.

Приготовление: