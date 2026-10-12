24 Канал собрал подборку универсальных идей: от пикантных закусок и грибов до густой икры и ароматных компотов. Вы точно найдете идею, за которую поблагодарите себя зимой!
Свежая домашняя аджика с базиликом
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм помидоров;
– 1 килограмм сладкого болгарского перца;
– 2 острых перца;
– 1,5 головки чеснока;
– 2 столовые ложки соли;
– 3 чайные ложки сахара;
– 1 пучок свежего базилика.
Приготовление:
- Овощи тщательно промойте, у сладкого перца удалите семена с плодоножками, а острый очистите в зависимости от желаемой степени остроты.
- Помидоры, перец и зубчики чеснока пропустите через мелкую решетку мясорубки или измельчите блендером до однородной консистенции.
- Базилик мелко порубите ножом и добавьте в овощную массу вместе с солью и сахаром, дав кристаллам полностью раствориться.
- Готовую ароматную аджику разлейте по небольшим порционным контейнерам по 200 – 300 миллилитров, обязательно оставляя немного свободного места у крышки для расширения льда, и отправьте в морозильную камеру.
Хрустящие маринованные огурцы по классическому рецепту
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,8 килограмма огурцов;
– 2 литра воды;
– 8 столовых ложек соли;
– 60 миллилитров уксуса;
– 4 – 5 зонтиков укропа или 2 столовые ложки семян;
– 2 зубчика чеснока;
– сушеный острый перец и пряности для засолки по вкусу.
Приготовление:
- Огурцы тщательно вымойте и аккуратно срежьте кончики со стороны соцветия.
- На дно стеклянной бутыли или эмалированной посуды положите половину зонтиков укропа, чеснок и специи.
- Плотно уложите огурцы вертикальными рядами, перекладывая остатками зелени.
- В воде полностью растворите соль, добавьте уксус, залейте плоды до самого верха и прижмите чистым гнетом, чтобы ни один огурец не соприкасался с воздухом.
- Оставьте емкость бродить при комнатной температуре 21 – 24 градуса на 3 – 4 недели, регулярно снимая пену.
- Только что процесс молочнокислого брожения завершится, а рассол посветлеет, переставьте банку на постоянное хранение в холодильник.
Натуральные помидоры в собственном соку без кожицы
- Время: 35 минут
- Порций: банка 0,5 литра
Ингредиенты:
– плотные небольшие помидоры;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– половина чайной ложки соли;
– кипяток для заливки.
Приготовление:
- Вымытые помидоры бланшируйте в кипятке в течение одной минуты, после чего сразу же окуните в ледяную воду и легко снимите тонкую кожицу.
- Удалите плотные участки возле плодоножки, оставляя плоды целыми или разрезая их пополам.
- В горячие стерилизованные пол-литровые банки насыпьте соль, влейте лимонный сок, плотно уложите подготовленные помидоры и залейте кипятком, оставляя около полутора сантиметров свободного пространства до горлышка.
- Накройте банки крышками и стерилизуйте в кипящей водяной бане в течение 40 минут.
- После этого герметично закатайте крышки, поставьте банки вертикально и оставьте до полного естественного остывания без укутывания.
Пряное маринованное ассорти с цветной капустой
- Время: 1 час
- Порций: 10 банок по 0,5 литра
Ингредиенты:
– 1,8 килограмма свежих огурцов;
– 900 граммов мелкого лука;
– 2 стакана соцветий цветной капусты;
– 2 стакана сладкого красного перца;
– 2 стакана нарезанного сельдерея;
– 2 стакана моркови;
– 5 стаканов уксуса;
– четверть стакана горчицы;
– полстакана соли;
– 3,5 стакана сахара.
Приготовление:
- Огурцы нарежьте толстыми кружочками, морковь и сладкий перец – фигурными брусочками, лук разделите на четвертинки, а цветную капусту разберите на небольшие соцветия.
- Все овощи смешайте в большой миске, посыпьте кубиками льда и выдержите в холоде 3 – 4 часа, чтобы сохранить хрустящую текстуру.
- В широкой кастрюле доведите до кипения уксус с готовой горчицей, солью, сахаром, куркумой и пряностями.
- Овощи отцедите от талой воды, переложите в кипящий маринад и медленно прогрейте под крышкой до появления первых пузырьков.
- Быстро разложите горячую смесь по стерильным банкам, залейте маринадом до горлышка и пастеризуйте на водяной бане всего 5 минут после закипания, после чего сразу герметично закупорьте.
Сладкое лечо с болгарским перцем
- Время: 35 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 2 килограмма сладкого перца;
– 1 килограмм зеленого перца;
– 1 килограмм мясистых помидоров;
– 600 граммов моркови;
– 400 граммов репчатого лука;
– 1,5 стакана растительного масла;
– 1 столовая ложка уксуса;
– соль, сахар, лавровый лист и перец по вкусу.
Приготовление:
- Помидоры измельчите погружным блендером или мясорубкой до состояния жидкого пюре.
- Лук нарежьте полукольцами, очищенную морковь – тонкой соломкой, а перцы обоих цветов – широкими продольными полосками.
- В толстостенном котле смешайте все овощи с томатным пюре, влейте растительное масло, добавьте соль, сахар, горошины перца и лавровый лист.
- Доведите смесь до кипения, убавьте огонь до минимума и тушите примерно один час под крышкой, аккуратно помешивая.
- В конце влейте столовую ложку уксуса, прогрейте блюдо еще несколько минут и полностью остудите. Остывшее лечо расфасуйте в удобные пластиковые лотки и отправьте на длительное хранение в морозилку.
Маринованные шампиньоны в пряном масле
- Время: 30 минут
- Порций: 9 банок по 250 миллилитров
Ингредиенты:
– 3,2 килограмма мелких шампиньонов;
– 480 миллилитров растительного масла;
– 600 миллилитров уксуса;
– 120 миллилитров лимонного сока;
– 1 столовая ложка соли;
– по 1 столовой ложке сушеного орегано и базилика;
– полстакана измельченного лука;
– четверть стакана красного перца, нарезанного кубиками;
– чеснок и черный перец горошком в каждую банку.
Приготовление:
- Шампиньоны промойте, укоротите ножки до полусантиметра, сложите в кастрюлю, влейте лимонный сок, залейте водой и отварите ровно пять минут после закипания, после чего жидкость полностью слейте.
- В отдельной кастрюле смешайте растительное масло, 5-процентный уксус, соль, сухие травы, мелкие кубики лука и сладкого перца, после чего доведите маринад до кипения.
- На дно каждой маленькой стерильной баночки положите ломтик чеснока и два горошины перца, наполните горячими грибами и залейте кипящей масляной заправкой.
- Стерилизуйте банки в кипящей воде 20 минут, герметично закрутите и уберете в темное место.
Нежная кабачковая икра без стерилизации
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма кабачков;
– по 500 граммов сладкого перца и моркови;
– 3 луковицы;
– 2 столовые ложки концентрированной томатной пасты;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 стакан растительного масла;
– 2 столовые ложки уксуса;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1,5 столовой ложки соли;
– 1 чайная ложка перца.
Приготовление:
- Кабачки, перец и морковь очистите и измельчите в кухонном комбайне или мясорубке с мелкой сеткой.
- В глубокой сковороде разогрейте часть масла и обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.
- Добавьте измельченные овощи, влейте оставшееся масло, доведите до кипения и тушите на медленном огне около часа, давая лишней влаге испариться.
- Добавьте томатную пасту, соль, сахар, молотый перец и раздавленный чеснок, тушите еще 20 минут, а в конце влейте уксус и измельчите массу погружным блендером до шелковистой гладкости.
- После полного остывания разложите пастообразную икру в пакеты для заморозки или небольшие пластиковые контейнеры.
Вяленые пикантные помидоры
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм "мясистых" томатов;
– крупная морская соль по вкусу;
– оливковое масло "Экстра";
– сушеный базилик, орегано и молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Помидоры вымойте, разрежьте пополам вдоль и чайной ложкой удалите семенные камеры вместе с соком.
- Выложите половинки срезом вверх на противень с пергаментом и слегка посолите.
- Сушите противень в духовке с конвекцией или в сушилке при температуре 100 – 110 градусов, а когда плоды заметно подсохнут – снизьте температуру до 80 градусов. Они должны стать пластичными, эластичными, но не выделять капли сока при нажатии.
- Готовые вяленые помидоры можно просто заморозить в пакетах-зип или сложить в чистую банку, пересыпая сухими травами, залить качественным оливковым маслом и убрать на полку холодильника.
Ароматный яблочный компот с пряностями
- Время: 30 минут
- Порций: 2 банки по 0,5 литра
Ингредиенты:
– 1 килограмм твердых яблок;
– 1 литр воды;
– 200 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 2 бутона гвоздики.
Приготовление:
- Яблоки тщательно вымойте, удалите семенные гнезда и нарежьте аккуратными одинаковыми дольками средней толщины.
- В широкой посуде доведите до кипения воду с сахаром, ванилью и гвоздикой, опустите туда яблочные дольки и проварите ровно пять минут на умеренном огне.
- Половником разложите горячие фрукты по прогретым чистым банкам, залейте кипящим пряным сиропом до самого края и накройте жестяными крышками.
- Поставьте банки в кастрюлю с горячей водой и пастеризуйте на водяной бане 20 минут после закипания.
- Закатайте под ключ, переверните на крышки и оставьте остывать в комнате.
Насыщенный компот из темного винограда
- Время: 15 минут
- Порций: 4 банки по 0,5 литра
Ингредиенты:
– 800 граммов спелого темного винограда;
– 2 литра воды;
– 200 граммов сахара.
Приготовление:
- Грозди винограда тщательно промойте под проточной водой, осторожно сорвите ягоды с веточек, отбраковывая поврежденные или треснувшие плоды.
- Из воды и сахара сварите прозрачный сироп, доведя его до активного кипения.
- Сухие стерильные банки на треть или половину наполните виноградинами, не утрамбовывая, чтобы не нарушить целостность ягодной оболочки.
- Залейте ягоды кипятком из сиропа, оставляя около двух сантиметров до края крышки.
- Стерилизуйте банки в кипящей водяной бане в течение 15 минут, герметично закройте и оставьте остывать вверх дном.
- Зимой такой напиток заменит соки, а упругие консервированные ягоды прекрасно подойдут к фруктовым салатам и десертам.