24 Канал зібрав добірку універсальних ідей: від пікантних закусок і грибів до густої ікри та ароматних компотів. Ви точно знайдете ідею, за яку подякуєте собі взимку!

Свіжа домашня аджика з базиліком

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм помідорів;
– 1 кілограм солодкого болгарського перцю;
– 2 гострих перці;
– 1,5 головки часнику;
– 2 столові ложки солі;
– 3 чайні ложки цукру;
– 1 пучок свіжого базиліку.

Приготування:

  1. Овочі ретельно промийте, у солодкого перцю видаліть насіння з плодоніжками, а гострий очистіть за бажаним рівнем пекучості.
  2. Помідори, перці та зубки часнику пропустіть через дрібну решітку м’ясорубки або збийте блендером до рівномірної текстури.
  3. Базилік дрібно порубайте ножем і вмішайте в овочеву масу разом із сіллю та цукром, давши кристалам повністю розчинитися.
  4. Готову ароматну аджику розлийте у невеликі порційні контейнери по 200 – 300 мілілітрів, обов'язково залишаючи трохи вільного місця біля кришки для розширення льоду, та відправте в морозильну камеру.

Хрумкі квашені огірки за класичною рецептурою

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1,8 кілограма огірків;
– 2 літри води;
– 8 столових ложок солі;
– 60 мілілітрів оцту;
– 4 – 5 парасольок кропу або 2 столові ложки насіння;
– 2 зубчики часнику;
– сушений гострий перець та прянощі для засолювання до смаку.

Квашені огірочки / Фото Pexels

Приготування:

  1. Огірки старанно вимийте й акуратно зріжте кінчики з боку суцвіття.
  2. На дно скляного бутля або емальованого посуду покладіть половину парасольок кропу, часник і спеції.
  3. Щільно вкладіть огірки вертикальними рядами, перекладаючи залишками зелені.
  4. У воді повністю розчиніть сіль, додайте оцет, залийте плоди до самого верху та притисніть чистим гнітом, щоб жоден огірок не контактував із повітрям.
  5. Залиште ємність бродити за кімнатної температури 21 – 24 градуси на 3 – 4 тижні, регулярно знімаючи піну.
  6. Щойно процес молочнокислої ферментації завершиться, а розсіл посвітлішає, переставте банку на постійне зберігання в холодильник.

Натуральні томати у власному соку без шкірки

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: банка 0,5 літра

Інгредієнти:
– щільні невеликі помідори;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– пів чайної ложки солі;
– окріп для заливання.

Приготування:

  1. Вимиті помідори бланшуйте в окропі протягом однієї хвилини, після чого миттєво занурте в крижану воду та легко зніміть тонку шкірку.
  2. Видаліть щільні місця біля плодоніжки, залишаючи плоди цілими або розрізаючи їх навпіл.
  3. У гарячі стерилізовані півлітрові банки всипте сіль, влийте лимонний сік, щільно вкладіть підготовлені томати та залийте окропом, залишаючи близько півтора сантиметра вільного простору до вінчика.
  4. Прикрийте банки кришками й стерилізуйте у киплячій водяній бані протягом 40 хвилин.
  5. Після цього герметично закатайте кришки, виставте банки вертикально й залиште до повного природного вистигання без закутування.

Пряне мариноване асорті з цвітною капустою

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10 банок по 0,5 літра

Інгредієнти:
– 1,8 кілограма свіжих огірків;
– 900 грамів дрібної цибулі;
– 2 склянки суцвіття цвітної капусти;
– 2 склянки солодкого червоного перцю;
– 2 склянки нарізаної селери;
– 2 склянки моркви;
– 5 склянок оцту;
– чверть склянки гірчиці;
– пів склянки солі;
– 3,5 склянки цукру.

Приготування:

  1. Огірки наріжте товстими кружальцями, моркву та солодкий перець – фігурними брусочками, цибулю поділіть на четвертинки, а цвітну капусту розберіть на невеликі суцвіття.
  2. Усі овочі змішайте у великому тазі, пересипте кубиками льоду й витримайте в холоді 3 – 4 години для збереження кришталевого хрускоту.
  3. У широкій каструлі доведіть до кипіння оцет із готовою гірчицею, сіллю, цукром, куркумою та прянощами.
  4. Овочі відцідіть від талої води, перекладіть у киплячий маринад і повільно прогрійте під кришкою до появи перших бульбашок.
  5. Швидко розкладіть гарячу суміш у стерильні банки, залийте маринадом під шийку та пастеризуйте у водяній бані лише 5 хвилин після закипання, після чого відразу герметично закупорьте.

Солодке лечо з болгарським перцем

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 2 кілограми солодкого перцю;
– 1 кілограм зеленого перцю;
– 1 кілограм мʼясистих томатів;
– 600 грамів моркви;
– 400 грамів ріпчастої цибулі;
– 1,5 склянки рослинної олії;
– 1 столова ложка оцту;
– сіль, цукор, лавровий лист та перець до смаку.

Пікантні нотки / Фото Pexels

Приготування:

  1. Помідори подрібніть занурювальним блендером або м'ясорубкою до стану рідкого пюре.
  2. Цибулю нашаткуйте півкільцями, очищену моркву поріжте тонкою соломкою, а перці обох кольорів розріжте на широкі поздовжні смужки.
  3. У товстостінному казані з'єднайте всі овочі з томатним пюре, влийте олію, додайте сіль, цукор, горошини перцю та лавровий лист.
  4. Доведіть суміш до кипіння, зменшіть вогонь до мінімуму й тушкуйте приблизно одну годину під кришкою, акуратно помішуючи.
  5. Наприкінці влийте столову ложку оцту, прогрійте страву ще кілька хвилин і повністю остудіть. Остигле лечо розфасуйте у зручні пластикові лотки та відправте на тривале зберігання в морозилку.

Мариновані печериці в пряній олії

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 9 банок по 250 мілілітрів

Інгредієнти:
– 3,2 кілограма дрібних печериць;
– 480 мілілітрів рослинної олії;
– 600 мілілітрів оцту;
– 120 мілілітрів лимонного соку;
– 1 столова ложка солі;
– по 1 столовій ложці сушеного орегано та базиліку;
– пів склянки подрібненої цибулі;
– чверть склянки червоного перцю кубиками;
– часник і чорний перець горошком у кожну банку.

Приготування:

  1. Печериці промийте, вкоротіть ніжки до пів сантиметра, складіть у каструлю, влийте лимонний сік, покрийте водою та відваріть рівно п'ять хвилин після закипання, після чого рідину повністю злийте.
  2. В окремій каструлі змішайте олію, п'ятивідсотковий оцет, сіль, сухі трави, дрібні кубики цибулі та солодкого перцю, після чого доведіть маринад до кипіння.
  3. На дно кожної маленької стерильної баночки киньте скибочку часнику й дві горошини перцю, наповніть гарячими грибами та залийте киплячою масляною заправкою.
  4. Стерилізуйте банки у киплячій воді 20 хвилин, герметично закрутіть і сховайте в темне місце.

Ніжна кабачкова ікра без стерилізації

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 кілограми кабачків;
– по 500 грамів солодкого перцю та моркви;
– 3 цибулі;
– 2 столові ложки концентрованої томатної пасти;
– 2 зубчики часнику;
– 1 склянка рослинної олії;
– 2 столові ложки оцту;
– 1 столова ложка цукру;
– 1,5 столової ложки солі;
– 1 чайна ложка перцю.

Кабачкова ікра – завжди доречний перекус / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

  1. Кабачки, перець і моркву очистіть та подрібніть у кухонному комбайні або м’ясорубці з дрібною сіткою.
  2. У глибокій сотейниці розігрійте частину олії та спасеруйте дрібно нарізану цибулю до прозорості.
  3. Додайте перекручені овочі, влийте решту олії, доведіть до кипіння й тушкуйте на повільному вогні близько години, даючи зайвій волозі випаруватися.
  4. Додайте томатну пасту, сіль, цукор, мелений перець і роздавлений часник, протушкуйте ще 20 хвилин, а наприкінці влийте оцет і перебийте масу занурювальним блендером до шовковистої гладкості.
  5. Після повного охолодження розкладіть пастоподібну ікру в пакети для заморожування або невеликі пластикові бокси.

В'ялені пікантні томати

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм "мʼясистих" томатів;
– крупна морська сіль до смаку;
– оливкова олія "Екстра";
– сушений базилік, орегано та мелений перець до смаку.

Приготування:

  1. Помідори вимийте, розріжте навпіл уздовж і чайною ложкою видаліть насіннєві камери разом із соком.
  2. Викладіть половинки зрізом догори на деко з пергаментом і злегка присоліть.
  3. Сушіть деко в духовці з конвекцією або сушарці за температури 100 – 110 градусів, а коли плоди помітно підсохнуть – знизьте нагрів до 80 градусів. Вони мають стати пластичними, еластичними, але без виділення крапель соку при натисканні.
  4. Готові в'ялені томати можна просто заморозити в зіп-пакетах або скласти в чисту банку, пересипаючи сухими травами, залити якісною оливковою олією та прибрати на поличку холодильника.

Запашний яблучний компот із прянощами

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2 банки по 0,5 літра

Інгредієнти:
– 1 кілограм твердих яблук;
– 1 літр води;
– 200 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 2 бутони гвоздики.

Приготування:

  1. Яблука ретельно вимийте, видаліть насіннєві коробки й наріжте охайними однаковими дольками середньої товщини.
  2. У широкому посуді доведіть до кипіння воду з цукром, ваніллю та гвоздикою, опустить туди яблучні скибочки й проваріть рівно п'ять хвилин на помірному вогні.
  3. Шумівкою розкладіть гарячі фрукти по прогрітих чистих банках, залийте киплячим пряним сиропом під самий край і прикрийте бляшаними кришками.
  4. Поставте банки в каструлю з гарячою водою й пастеризуйте у водяній бані 20 хвилин після закипання.
  5. Закатайте під ключ, переверніть на кришки й залиште вистигати в кімнаті.

Насичений компот із темного винограду

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4 банки по 0,5 літра

Інгредієнти:
– 800 грамів стиглого темного винограду;
– 2 літри води;
– 200 грамів цукру.

Приготування:

  1. Грона винограду старанно промийте проточною водою, обережно обірвіть ягоди з гілочок, вибраковуючи пошкоджені або тріснуті плоди.
  2. З води та цукру зваріть прозорий сироп, довівши його до активного кипіння.
  3. Сухі стерильні банки на третину або половину наповніть виноградинами без утрамбовування, щоб не порушити цілісність ягідної оболонки.
  4. Залийте плоди окропом із сиропу, залишаючи близько двох сантиметрів до краю вінчика.
  5. Стерилізуйте банки у киплячій водяній бані протягом 15 хвилин, герметично закрийте та залиште остигати догори дном.
  6. зимку такий напій замінить соки, а пружні консервовані ягоди чудово пасуватимуть до фруктових салатів і десертів.