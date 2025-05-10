Найкращий подарунок – це турбота: 5 рецептів смачних десертів на День матері
День матері – це дуже світле свято, сповнене тепла та любові. І варто попіклуватися не лише про квіти та інші подарунки, а й щось смачненьке до чаювання та теплої розмови.
Смачний десерт – чудовий подарунок, який свідчить про любов та дасть можливість провести багато часу за неквапливою розмовою з найріднішими людьми. 24 Канал зібрав рецепти тортів та десертів, з якими ви подаруєте найріднішим незабутні спогади.
До теми Усе найкраще – для найрідніших: рецепт торта Тірамісу до Дня матері
Торт з кокосом і ківі
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти для коржів:
– 9 білків;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 300 грамів цукру;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 300 грамів кокосової стружки.
Крем:
– 250 грамів сметани 20%;
– 150 грамів цукру;
– 9 жовтків;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 200 грамів масла 82%;
– 0,25 чайної ложки куркуми.
Оздоблення:
– 5 ківі;
– 15 грамів кокосової стружки.Приготування:
Приготування
- Збити білки з цукром до стійких піків. Додати крохмаль і кокосову стружку, обережно перемішати. Викласти масу на пергамент у формі кола. Випікати при 180 градусах 15 хвилин. Повторити з іншими частинами маси, даючи формі охолонути між випіканнями.
- Змішати сметану, цукор, жовтки та крохмаль у каструлі. Поставити на середній вогонь, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Додати масло та куркуму, перемішати до однорідності. Накрити плівкою та охолодити до кімнатної температури.
- Збираємо торт. На перший корж викласти крем, зверху розкласти скибочки ківі. Накрити другим коржем, повторити шари. Завершити останнім коржем, змастити верх кремом, посипати кокосовою стружкою.
- Накрити плівкою та охолодити в холодильнику 10 – 12 годин.
Торт з бананами без випікання
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти на форму:
– 185 грамів пісочного печива;
– 75 грамів вершкового масла;
– 2 банани;
– 20 грамів желатину;
– 100 мілілітрів води (для замочування желатину);
– 600 грамів йогурту;
– 100 мілілітрів вершків 20%;
– цукор до смаку;
– 1 упаковка желе.
Приготування:
- Подрібніть печиво до стану дрібної крихти. Додайте розтоплене вершкове масло й добре перемішайте до однорідної маси.
- Вистеліть форму пергаментом і розподіліть печивову основу рівним шаром по дну. Надішліть її в холодильник охолодитися на 10 хвилин.
- Банани наріжте кружечками та викладіть поверх охолодженого шару з печива. Знову поставте форму в холодильник на 10 – 20 хвилин.
- Желатин залийте холодною водою, дайте йому настоятись приблизно 20 хвилин, а потім розчиніть на водяній бані або в мікрохвильовці, не доводячи до кипіння. Введіть у желатин вершки, перемішайте, а потім додайте суміш до йогурту й ще раз перемішайте до однорідності.
- Вилийте отриману масу у форму поверх бананів. Поверніть у холодильник до повного застигання.
- Приготуйте желе згідно з інструкцією на упаковці. Коли воно повністю охолоне, обережно залийте ним верх торта. Поставте назад у холодильник до повного застигання верхнього шару.
Медівник
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 8
Інгредієнти:
– 120 грамів вершкового масла;
– 90 грамів меду;
– 120 грамів цукру;
– 1 чайна ложка соди;
– 2 яйця;
– 200 грамів борошна.
Інгредієнти для крему:
– 600 грамів сметани;
– цукрова пудра.
Приготування:
- На невеликому вогні розтопіть вершкове масло разом із медом і цукром, постійно помішуючи суміш. Коли все розчиниться, додайте соду та продовжуйте мішати ще кілька хвилин, поки маса не посвітліє.
- Зніміть з вогню, дайте трохи охолонути, а потім по одному вмішуйте яйця. Поступово додайте борошно та замісіть однорідне тісто.
- Викладіть тісто тонким шаром у деко, застелене пергаментом, і розрівняйте. Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 10 – 13 хвилин — орієнтуйтеся на особливості своєї духовки.
- Після випікання охолодіть корж і поділіть його на чотири частини. Якщо робите подвійну порцію — розділіть на дві частини.
- Для крему збийте сметану з цукром до пишності. За бажанням можете додати трохи загущувача.
- Зберіть торт, щедро промащуючи коржі кремом. Дайте йому настоятися кілька годин або залиште на ніч у холодильнику.
- Зверху прикрасьте подрібненим печивом для хрумкої текстури.
Шоколадно-апельсиновий мус
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 150 грамів чорного шоколаду;
– 200 мілілітрів апельсинового соку.
Приготування:
- Вичавіть апельсиновий сік у зручну ємність. Поламайте шоколад на маленькі шматочки та розтопіть його на водяній бані, постійно помішуючи.
- Коли шоколад стане рідким, додайте до нього щойно віджатий сік і швидко розмішайте до гладкої однорідної маси.
- Отриману суміш розподіліть по невеликих формочках або креманках і помістіть у холодильник на 25 – 30 хвилин до повного застигання.
- Перед подачею можна прикрасити десерт тертою апельсиновою цедрою для яскравішого смаку й вигляду.
Молочний десерт
- Час: 25 хвилин + кілька годин у холодильнику
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 мілілітрів молока;
– 3 жовтки;
– 70 грамів цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру (10 грамів);
– 350 грамів сметани;
– 20 грамів швидкорозчинного желатину;
– шоколад для оздоблення.
Приготування:
- Спочатку підготуйте желатин. Візьміть 100 мілілітрів молока (від загальної кількості), залийте ним желатин, перемішайте і залиште, щоб він набух. Як форму для десерту можна використати обрізаний тетрапак із-під соку чи молока, або силіконову форму, якщо така є.
- Далі готуємо кремову основу. Жовтки з’єднайте з цукром і перемішайте. Додайте решту молока, поставте на середній вогонь і грійте, помішуючи віничком, доки не з’являться дрібні бульбашки (не доводьте до кипіння). У цю гарячу суміш додайте набряклий желатин і ретельно розмішайте, щоб він повністю розчинився.
- Дайте масі трохи охолонути, потім додайте сметану з ванільним цукром і добре вимішайте до однорідної текстури. Отримаєте ніжний світлий крем.
- Вилийте суміш у підготовлену форму, накрийте її плівкою і поставте в холодильник на кілька годин (близько 3), щоб маса застигла. Після охолодження форму можна розрізати, щоб легко вийняти десерт.
- Під час заливання можна додати горішки, шматочки шоколаду чи ягоди — або ж прикрасити ними готовий десерт зверху.
Пудинг без випічки: 5 інгредієнтів і 20 хвилин.