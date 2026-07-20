Абрикосове варення шматочками: як зберегти цілими й отримати густий сироп
Абрикосове варення часточками легко впізнати за одним секретом: фрукти спершу самі пускають сік під цукром, а вже потім недовго варяться. Так часточки не розварюються, а сироп виходить густим і прозорим.
Абрикоси для цього варення не варять одразу: спершу вони кілька годин стоять із цукром і самі віддають сік. Це чудова ідея для того, щоб зберегти смак літа на зиму, стверджує "Господинька".
Як приготувати абрикосове варення шматочками?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм абрикосів;
– 600 грамів цукру;
– 0,5 чайної ложки лимонної кислоти.
Приготування:
- Абрикоси добре помийте, дайте їм обсохнути й видаліть кісточки.
- Засипте фрукти цукром і злегка перемішайте, не роздавлюючи шматочки.
- Залиште абрикоси на ніч просто на столі, щоб вони пустили багато власного соку.
- Вранці поставте каструлю на помірний вогонь і доведіть варення до кипіння.
- Під час закипання періодично знімайте пінку.
- Після закипання варіть 15 хвилин на слабкому вогні.
- Наприкінці додайте 0,5 чайної ложки лимонної кислоти або, за бажанням, 1 столову ложку лимонного соку.
- Дайте варенню покипіти ще близько хвилини й вимкніть вогонь.
- Гаряче варення одразу розлийте у заздалегідь простерилізовані банки.
- Ополоник і ложки теж добре вимийте та обдайте окропом.
- Банки закрийте металевими або капроновими кришками. Якщо кришки капронові, зберігайте їх у прохолодному місці.
- Переверніть банки, добре вкутайте й залиште до повного охолодження.
Чому тут не потрібна вода?
Коли абрикоси стоять із цукром, вони самі віддають сік. Саме він і стає основою густого сиропу. Якщо долити воду, варення вийде рідкішим, а аромат – менш насиченим.
Лимонна кислота або сік лимона тут працюють як додатковий крок для кращого зберігання. Це не обов’язково, але така дрібниця справді допомагає заготівлі стояти краще.