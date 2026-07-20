Абрикосы для этого варенья не варят сразу: сначала они несколько часов настаиваются с сахаром и сами отдают сок. Это отличная идея, чтобы сохранить вкус лета на зиму, утверждает "Господинька".

Как приготовить абрикосовое варенье кусочками?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм абрикосов;
– 600 граммов сахара;
– 0,5 чайной ложки лимонной кислоты.

Приготовление:

  1. Абрикосы хорошо вымойте, дайте им обсохнуть и удалите косточки.
  2. Засыпьте фрукты сахаром и слегка перемешайте, не раздавливая кусочки.
  3. Оставьте абрикосы на ночь прямо на столе, чтобы они пустили много собственного сока.
  4. Утром поставьте кастрюлю на умеренный огонь и доведите варенье до кипения.
  5. Во время закипания периодически снимайте пену.
  6. После закипания варите 15 минут на слабом огне.
  7. В конце добавьте 0,5 чайной ложки лимонной кислоты или, по желанию, 1 столовую ложку лимонного сока.
  8. Дайте варенью покипеть еще около минуты и выключите огонь.
  9. Горячее варенье сразу разлейте по заранее простерилизованным банкам.
  10. Половник и ложки тоже хорошо вымойте и обдайте кипятком.
  11. Банки закройте металлическими или капроновыми крышками. Если крышки капроновые, храните их в прохладном месте.
  12. Переверните банки, хорошо укутайте и оставьте до полного остывания.

Почему здесь не нужна вода?

Когда абрикосы стоят с сахаром, они сами отдают сок. Именно он и становится основой густого сиропа. Если долить воду, варенье получится более жидким, а аромат – менее насыщенным.

Лимонная кислота или лимонный сок здесь служат дополнительным шагом для лучшего хранения. Это не обязательно, но такая мелочь действительно помогает заготовке дольше сохраняться.