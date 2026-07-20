Абрикосы для этого варенья не варят сразу: сначала они несколько часов настаиваются с сахаром и сами отдают сок. Это отличная идея, чтобы сохранить вкус лета на зиму, утверждает "Господинька".

Как приготовить абрикосовое варенье кусочками?

Время: 1 час

час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм абрикосов;

– 600 граммов сахара;

– 0,5 чайной ложки лимонной кислоты.

Приготовление:

Абрикосы хорошо вымойте, дайте им обсохнуть и удалите косточки. Засыпьте фрукты сахаром и слегка перемешайте, не раздавливая кусочки. Оставьте абрикосы на ночь прямо на столе, чтобы они пустили много собственного сока. Утром поставьте кастрюлю на умеренный огонь и доведите варенье до кипения. Во время закипания периодически снимайте пену. После закипания варите 15 минут на слабом огне. В конце добавьте 0,5 чайной ложки лимонной кислоты или, по желанию, 1 столовую ложку лимонного сока. Дайте варенью покипеть еще около минуты и выключите огонь. Горячее варенье сразу разлейте по заранее простерилизованным банкам. Половник и ложки тоже хорошо вымойте и обдайте кипятком. Банки закройте металлическими или капроновыми крышками. Если крышки капроновые, храните их в прохладном месте. Переверните банки, хорошо укутайте и оставьте до полного остывания.

Почему здесь не нужна вода?

Когда абрикосы стоят с сахаром, они сами отдают сок. Именно он и становится основой густого сиропа. Если долить воду, варенье получится более жидким, а аромат – менее насыщенным.

Лимонная кислота или лимонный сок здесь служат дополнительным шагом для лучшего хранения. Это не обязательно, но такая мелочь действительно помогает заготовке дольше сохраняться.