Абрикосы для этого варенья не варят сразу: сначала они несколько часов настаиваются с сахаром и сами отдают сок. Это отличная идея, чтобы сохранить вкус лета на зиму, утверждает "Господинька".
Как приготовить абрикосовое варенье кусочками?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм абрикосов;
– 600 граммов сахара;
– 0,5 чайной ложки лимонной кислоты.
Приготовление:
- Абрикосы хорошо вымойте, дайте им обсохнуть и удалите косточки.
- Засыпьте фрукты сахаром и слегка перемешайте, не раздавливая кусочки.
- Оставьте абрикосы на ночь прямо на столе, чтобы они пустили много собственного сока.
- Утром поставьте кастрюлю на умеренный огонь и доведите варенье до кипения.
- Во время закипания периодически снимайте пену.
- После закипания варите 15 минут на слабом огне.
- В конце добавьте 0,5 чайной ложки лимонной кислоты или, по желанию, 1 столовую ложку лимонного сока.
- Дайте варенью покипеть еще около минуты и выключите огонь.
- Горячее варенье сразу разлейте по заранее простерилизованным банкам.
- Половник и ложки тоже хорошо вымойте и обдайте кипятком.
- Банки закройте металлическими или капроновыми крышками. Если крышки капроновые, храните их в прохладном месте.
- Переверните банки, хорошо укутайте и оставьте до полного остывания.
Почему здесь не нужна вода?
Когда абрикосы стоят с сахаром, они сами отдают сок. Именно он и становится основой густого сиропа. Если долить воду, варенье получится более жидким, а аромат – менее насыщенным.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Лимонная кислота или лимонный сок здесь служат дополнительным шагом для лучшего хранения. Это не обязательно, но такая мелочь действительно помогает заготовке дольше сохраняться.