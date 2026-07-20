Абрикоси для цього варення не варять одразу: спершу вони кілька годин стоять із цукром і самі віддають сік. Це чудова ідея для того, щоб зберегти смак літа на зиму, стверджує "Господинька".

Як приготувати абрикосове варення шматочками?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм абрикосів;
– 600 грамів цукру;
– 0,5 чайної ложки лимонної кислоти.

Приготування:

  1. Абрикоси добре помийте, дайте їм обсохнути й видаліть кісточки.
  2. Засипте фрукти цукром і злегка перемішайте, не роздавлюючи шматочки.
  3. Залиште абрикоси на ніч просто на столі, щоб вони пустили багато власного соку.
  4. Вранці поставте каструлю на помірний вогонь і доведіть варення до кипіння.
  5. Під час закипання періодично знімайте пінку.
  6. Після закипання варіть 15 хвилин на слабкому вогні.
  7. Наприкінці додайте 0,5 чайної ложки лимонної кислоти або, за бажанням, 1 столову ложку лимонного соку.
  8. Дайте варенню покипіти ще близько хвилини й вимкніть вогонь.
  9. Гаряче варення одразу розлийте у заздалегідь простерилізовані банки.
  10. Ополоник і ложки теж добре вимийте та обдайте окропом.
  11. Банки закрийте металевими або капроновими кришками. Якщо кришки капронові, зберігайте їх у прохолодному місці.
  12. Переверніть банки, добре вкутайте й залиште до повного охолодження.

Чому тут не потрібна вода?

Коли абрикоси стоять із цукром, вони самі віддають сік. Саме він і стає основою густого сиропу. Якщо долити воду, варення вийде рідкішим, а аромат – менш насиченим.

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Лимонна кислота або сік лимона тут працюють як додатковий крок для кращого зберігання. Це не обов’язково, але така дрібниця справді допомагає заготівлі стояти краще.