Абрикоси для цього варення не варять одразу: спершу вони кілька годин стоять із цукром і самі віддають сік. Це чудова ідея для того, щоб зберегти смак літа на зиму, стверджує "Господинька".

Як приготувати абрикосове варення шматочками?

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм абрикосів;

– 600 грамів цукру;

– 0,5 чайної ложки лимонної кислоти.

Приготування:

Абрикоси добре помийте, дайте їм обсохнути й видаліть кісточки. Засипте фрукти цукром і злегка перемішайте, не роздавлюючи шматочки. Залиште абрикоси на ніч просто на столі, щоб вони пустили багато власного соку. Вранці поставте каструлю на помірний вогонь і доведіть варення до кипіння. Під час закипання періодично знімайте пінку. Після закипання варіть 15 хвилин на слабкому вогні. Наприкінці додайте 0,5 чайної ложки лимонної кислоти або, за бажанням, 1 столову ложку лимонного соку. Дайте варенню покипіти ще близько хвилини й вимкніть вогонь. Гаряче варення одразу розлийте у заздалегідь простерилізовані банки. Ополоник і ложки теж добре вимийте та обдайте окропом. Банки закрийте металевими або капроновими кришками. Якщо кришки капронові, зберігайте їх у прохолодному місці. Переверніть банки, добре вкутайте й залиште до повного охолодження.

Чому тут не потрібна вода?

Коли абрикоси стоять із цукром, вони самі віддають сік. Саме він і стає основою густого сиропу. Якщо долити воду, варення вийде рідкішим, а аромат – менш насиченим.

Лимонна кислота або сік лимона тут працюють як додатковий крок для кращого зберігання. Це не обов’язково, але така дрібниця справді допомагає заготівлі стояти краще.