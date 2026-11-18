Останній гарбузовий рецепт: готуємо приголомшливий класичний пиріг
Класичний американський гарбузовий пиріг – це еталонний затишний десерт пізньої осені, який поєднує тонкий хрусткий корж із пісочного тіста та шовковисту пряну начинку, що за текстурою нагадує ніжний вершковий крем-брюле.
На відміну від важкої випічки, цей відкритий пиріг не потребує дріжджів чи складних кремів: усю глибину смаку тут створюють солодкий запечений гарбуз, жирні вершки та зігрівальний букет спецій із кориці, мускатного горіха й сухого імбиру. Головний секрет бездоганної консистенції начинки полягає в правильній підготовці гарбузового пюре.
Овоч варто не відварювати у воді, а запекти в духовці до м'якості, щоб випарувалася зайва волога, а природні цукри карамелізувалися. Завдяки цьому заливка не розшаровується під час випікання, корж залишається сухим і розсипчастим, а сам пиріг нарізається ідеально рівними шматочками після охолодження.
Як приготувати класичний гарбузовий пиріг?
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
пісочна основа:
– 200 грамів пшеничного борошна вищого ґатунку;
– 100 грамів холодного вершкового масла 82% жирності;
– 30 грамів цукрової пудри;
– 1 курячий жовток;
– 2 столові ложки крижаної води;
– 1 дрібка кам'яної солі;
пряна гарбузова начинка:
– 450 грамів густого гарбузового пюре (близько 650 грамів сирого мускатного гарбуза);
– 200 мілілітрів вершків 20 – 33% жирності;
– 2 курячі яйця;
– 100 грамів коричневого або білого цукру;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– 1/2 чайної ложки меленого імбиру;
– 1/3 чайної ложки тертого мускатного горіха;
– 1 дрібка кам'яної солі.
Приготування:
- Очищений від шкірки та насіння гарбуз наріжте великими шматками, викладіть на застелене пергаментом деко й запікайте при температурі 190 градусів 30 – 35 хвилин до повної м'якості, після чого перебийте блендером у гладке пюре й дайте охолонути.
- Для тіста перетріть руками або в чаші блендера просіяне борошно з цукровою пудрою, сіллю та нарізаним кубиками холодним вершковим маслом до стану дрібної вологої крихти, додайте жовток із крижаною водою, швидко зберіть тісто в кулю, загорніть у плівку й охолодіть у холодильнику 30 хвилин.
- Розкачайте охолоджене тісто у тонкий пласт завтовшки 3 – 4 міліметри, перенесіть у круглу форму діаметром 22 – 24 сантиметри, сформувавши бортики заввишки 3 сантиметри, наколіть дно виделкою, застеліть пергаментом із вантажем (сухою квасолею чи горохом) і підпечіть основу в розігрітій до 190 градусів духовці 15 хвилин.
- Тим часом у глибокій мисці збийте вінчиком гарбузове пюре з яйцями, цукром, вершками, сіллю, корицею, імбиром і мускатним горіхом до повної однорідності без бульбашок повітря.
- Зніміть із підпеченого коржа пергамент із вантажем, перелийте всередину гарбузову суміш і випікайте пиріг при температурі 180 градусів ще 40 – 45 хвилин, доки краї начинки не схопляться, а центр не залишатиметься злегка рухливим при легкому похитуванні форми.
- Повністю остудіть десерт у формі, щоб начинка остаточно стабілізувалася, і подавайте зі збитими вершками або кулькою ванільного морозива.