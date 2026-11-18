На відміну від важкої випічки, цей відкритий пиріг не потребує дріжджів чи складних кремів: усю глибину смаку тут створюють солодкий запечений гарбуз, жирні вершки та зігрівальний букет спецій із кориці, мускатного горіха й сухого імбиру. Головний секрет бездоганної консистенції начинки полягає в правильній підготовці гарбузового пюре.

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Овоч варто не відварювати у воді, а запекти в духовці до м'якості, щоб випарувалася зайва волога, а природні цукри карамелізувалися. Завдяки цьому заливка не розшаровується під час випікання, корж залишається сухим і розсипчастим, а сам пиріг нарізається ідеально рівними шматочками після охолодження.

Як приготувати класичний гарбузовий пиріг?

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

пісочна основа:

– 200 грамів пшеничного борошна вищого ґатунку;

– 100 грамів холодного вершкового масла 82% жирності;

– 30 грамів цукрової пудри;

– 1 курячий жовток;

– 2 столові ложки крижаної води;

– 1 дрібка кам'яної солі;

пряна гарбузова начинка:

– 450 грамів густого гарбузового пюре (близько 650 грамів сирого мускатного гарбуза);

– 200 мілілітрів вершків 20 – 33% жирності;

– 2 курячі яйця;

– 100 грамів коричневого або білого цукру;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– 1/2 чайної ложки меленого імбиру;

– 1/3 чайної ложки тертого мускатного горіха;

– 1 дрібка кам'яної солі.

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Приготування: