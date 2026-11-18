Готовим классический тыквенный пирог / Pixabay
Классический американский тыквенный пирог – это эталонный уютный десерт поздней осени, сочетающий в себе тонкий хрустящий корж из песочного теста и шелковистую пряную начинку, которая по текстуре напоминает нежный сливочный крем-брюле.
В отличие от тяжелой выпечки, этот открытый пирог не требует дрожжей или сложных кремов: всю глубину вкуса здесь создают сладкая запеченная тыква, жирные сливки и согревающий букет специй из корицы, мускатного ореха и сухого имбиря. Главный секрет безупречной консистенции начинки заключается в правильной подготовке тыквенного пюре.
Овощ следует не отваривать в воде, а запечь в духовке до мягкости, чтобы излишки влаги испарились, а природные сахара карамелизовались. Благодаря этому начинка не расслаивается во время выпекания, корж остается сухим и рассыпчатым, а сам пирог нарезается идеально ровными кусочками после остывания.
Как приготовить классический тыквенный пирог?
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
песочное тесто:
– 200 граммов пшеничной муки высшего сорта;
– 100 граммов холодного сливочного масла 82% жирности;
– 30 граммов сахарной пудры;
– 1 куриный желток;
– 2 столовые ложки ледяной воды;
– 1 щепотка каменной соли;
пряная тыквенная начинка:
– 450 граммов густого тыквенного пюре (около 650 граммов сырой мускатной тыквы);
– 200 миллилитров сливок 20–33% жирности;
– 2 куриных яйца;
– 100 граммов коричневого или белого сахара;
– 1 чайная ложка молотой корицы;
– 1/2 чайной ложки молотого имбиря;
– 1/3 чайной ложки тертого мускатного ореха;
– 1 щепотка каменной соли.
Приготовление:
- Очищенную от кожуры и семян тыкву нарежьте большими кусками, выложите на застеленный пергаментом противень и запекайте при температуре 190 градусов 30 – 35 минут до полной мягкости, после чего измельчите блендером до гладкого пюре и дайте остыть.
- Для теста перетрите руками или в чаше блендера просеянную муку с сахарной пудрой, солью и нарезанным кубиками холодным сливочным маслом до состояния мелкой влажной крошки, добавьте желток с ледяной водой, быстро соберите тесто в шар, заверните в пленку и охладите в холодильнике 30 минут.
- Раскатайте охлажденное тесто в тонкий пласт толщиной 3 – 4 миллиметра, перенесите в круглую форму диаметром 22 – 24 сантиметра, сформировав бортики высотой 3 сантиметра, проколите дно вилкой, застелите пергаментом с грузом (сухой фасолью или горохом) и подпеките основу в разогретой до 190 градусов духовке 15 минут.
- Тем временем в глубокой миске взбейте венчиком тыквенное пюре с яйцами, сахаром, сливками, солью, корицей, имбирем и мускатным орехом до полной однородности без пузырьков воздуха.
- Снимите с подпеченного коржа пергамент с грузом, перелейте внутрь тыквенную смесь и выпекайте пирог при температуре 180 градусов еще 40 – 45 минут, пока края начинки не схватятся, а центр будет оставаться слегка подвижным при легком покачивании формы.
- Полностью остудите десерт в форме, чтобы начинка окончательно застыла, и подавайте со взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого.
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