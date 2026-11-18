В отличие от тяжелой выпечки, этот открытый пирог не требует дрожжей или сложных кремов: всю глубину вкуса здесь создают сладкая запеченная тыква, жирные сливки и согревающий букет специй из корицы, мускатного ореха и сухого имбиря. Главный секрет безупречной консистенции начинки заключается в правильной подготовке тыквенного пюре.

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Овощ следует не отваривать в воде, а запечь в духовке до мягкости, чтобы излишки влаги испарились, а природные сахара карамелизовались. Благодаря этому начинка не расслаивается во время выпекания, корж остается сухим и рассыпчатым, а сам пирог нарезается идеально ровными кусочками после остывания.

Как приготовить классический тыквенный пирог?

Время : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Порций: 8

Ингредиенты:

песочное тесто:

– 200 граммов пшеничной муки высшего сорта;

– 100 граммов холодного сливочного масла 82% жирности;

– 30 граммов сахарной пудры;

– 1 куриный желток;

– 2 столовые ложки ледяной воды;

– 1 щепотка каменной соли;

пряная тыквенная начинка:

– 450 граммов густого тыквенного пюре (около 650 граммов сырой мускатной тыквы);

– 200 миллилитров сливок 20–33% жирности;

– 2 куриных яйца;

– 100 граммов коричневого или белого сахара;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– 1/2 чайной ложки молотого имбиря;

– 1/3 чайной ложки тертого мускатного ореха;

– 1 щепотка каменной соли.

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Приготовление: