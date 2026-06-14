14 червня, 19:12
Обовʼязкова страва на Івана Купала: ажурні млинці, які ще предки готували
Вже незабаром Івана Купала, тож можна починати готуватися до свята. Млинці – це не просто смачний сніданок, а традиційна обрядова страва!
Ажурні млинці вам точно сподобаються, адже вони будуть буквально просякнуті улюбленим варенням або іншим додатком. Як зробити їх без особливих зусиль – розповідає портал Shuba.
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Як приготувати ажурні млинці на молоці?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 300 мілілітрів молока;
– 300 мілілітрів води;
– 130 грамів борошна;
– дрібка солі;
– 40 мілілітрів олії.
Традиція, яку приємно продовжувати / Фото Pixabay
Приготування:
- Для приготування ідеального тіста спочатку ретельно промийте курячі яйця, розбийте їх у глибоку миску та всипте дрібку солі.
- За допомогою міксера або звичайного вінчика збийте масу до утворення пишної піни, після чого, продовжуючи процес збивання, поступово підсипайте борошно.
- Далі влийте молоко кімнатної температури, додайте трохи олії та, не зупиняючи роботу вінчика, акуратно введіть крутий окріп, щоб заварити суміш.
- Готове рідке тісто наливайте тонким рівномірним шаром на добре розігріту та змащену олією пательню, ретельно розподіляючи його по всьому дну, і обсмажуйте кожен млинець з обох боків до появи апетитного рум'янцю.