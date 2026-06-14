Обовʼязкова страва на Івана Купала: ажурні млинці, які ще предки готували

Вже незабаром Івана Купала, тож можна починати готуватися до свята. Млинці – це не просто смачний сніданок, а традиційна обрядова страва!

Ажурні млинці вам точно сподобаються, адже вони будуть буквально просякнуті улюбленим варенням або іншим додатком. Як зробити їх без особливих зусиль – розповідає портал Shuba.

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Як приготувати ажурні млинці на молоці?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 300 мілілітрів молока;

– 300 мілілітрів води;

– 130 грамів борошна;

– дрібка солі;

– 40 мілілітрів олії.

Традиція, яку приємно продовжувати / Фото Pixabay

Приготування: