Ажурные блины вам точно понравятся, ведь они будут буквально пропитанные любимым вареньем или другим наполнителем. Как приготовить их без особых усилий — рассказывает портал Shuba.

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Как приготовить ажурные блины на молоке?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 300 миллилитров молока;
– 300 миллилитров воды;
– 130 граммов муки;
– щепотка соли;
– 40 миллилитров растительного масла.

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Традиция, которую приятно продолжать / Фото Pixabay

Приготовление:

  1. Для приготовления идеального теста сначала тщательно промойте куриные яйца, разбейте их в глубокую миску и добавьте щепотку соли.
  2. С помощью миксера или обычного венчика взбейте массу до образования пышной пены, после чего, продолжая процесс взбивания, постепенно подсыпайте муку.
  3. Далее влейте молоко комнатной температуры, добавьте немного растительного масла и, не останавливая работу венчика, аккуратно введите крутой кипяток, чтобы заварить смесь.
  4. Готовое жидкое тесто выливайте тонким равномерным слоем на хорошо разогретую и смазанную маслом сковороду, тщательно распределяя его по всему дну, и обжаривайте каждый блин с обеих сторон до появления аппетитного румяного цвета.