Ажурні млинці вам точно сподобаються, адже вони будуть буквально просякнуті улюбленим варенням або іншим додатком. Як зробити їх без особливих зусиль – розповідає портал Shuba.

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Як приготувати ажурні млинці на молоці?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 300 мілілітрів молока;
– 300 мілілітрів води;
– 130 грамів борошна;
– дрібка солі;
– 40 мілілітрів олії.

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Традиція, яку приємно продовжувати / Фото Pixabay

Приготування:

  1. Для приготування ідеального тіста спочатку ретельно промийте курячі яйця, розбийте їх у глибоку миску та всипте дрібку солі.
  2. За допомогою міксера або звичайного вінчика збийте масу до утворення пишної піни, після чого, продовжуючи процес збивання, поступово підсипайте борошно.
  3. Далі влийте молоко кімнатної температури, додайте трохи олії та, не зупиняючи роботу вінчика, акуратно введіть крутий окріп, щоб заварити суміш.
  4. Готове рідке тісто наливайте тонким рівномірним шаром на добре розігріту та змащену олією пательню, ретельно розподіляючи його по всьому дну, і обсмажуйте кожен млинець з обох боків до появи апетитного рум'янцю.