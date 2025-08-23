Поки триває сезон баклажанів – ними треба насолодитися на повну. А що може бути кращим за баба-гануш за рецептом популярного шефа?

Баба-гануш – це намазка з баклажанів, в якої дуже багато прихильників. Воно й не дивно, адже готувати цю страву дуже легко, а результат виходить божественний. 24 Канал пропонує скористатися рецептом закуски, яким поділився знаменитий шеф Володимир Ярославський у своєму інстаграмі.

Як приготувати баба-гануш?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 баклажанів;

– 120 – 150 грамів тахіні (або кунжуту);

– 2 – 3 зубчики часнику;

– пів лимона на сік;

– сіль, зелень;

– оливкова олія.

Приготування:

Баклажани миємо, проколюємо та випікаємо на грилі або в духовці до вугільної скоринки. Накриваємо плівкою, охолоджуємо та відділяємо мʼякоть. Додаємо тахіні, січений часник, лимонний сік, зелень та сіль. Добре перемішуємо. Для ніжності смаку можна додати кілька ложок густого йогурту. Ось і все – подаємо з улюбленим хлібом.

Смачного!

