Найкраще, що можна зробити з баклажанами: готуємо баба-гануш з Ярославським
- Рецепт баба-гануш з баклажанів, тахіні, часнику, лимонного соку, зелені та оливкової олії.
- Володимир Ярославський розкрив інгредієнт, який зробить закуску дуже ніжною.
Поки триває сезон баклажанів – ними треба насолодитися на повну. А що може бути кращим за баба-гануш за рецептом популярного шефа?
Баба-гануш – це намазка з баклажанів, в якої дуже багато прихильників. Воно й не дивно, адже готувати цю страву дуже легко, а результат виходить божественний. 24 Канал пропонує скористатися рецептом закуски, яким поділився знаменитий шеф Володимир Ярославський у своєму інстаграмі.
Як приготувати баба-гануш?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 5 баклажанів;
– 120 – 150 грамів тахіні (або кунжуту);
– 2 – 3 зубчики часнику;
– пів лимона на сік;
– сіль, зелень;
– оливкова олія.
Приготування:
- Баклажани миємо, проколюємо та випікаємо на грилі або в духовці до вугільної скоринки.
- Накриваємо плівкою, охолоджуємо та відділяємо мʼякоть.
- Додаємо тахіні, січений часник, лимонний сік, зелень та сіль. Добре перемішуємо.
- Для ніжності смаку можна додати кілька ложок густого йогурту.
- Ось і все – подаємо з улюбленим хлібом.
Смачного!
Українські страви – це спадщина світової культури, тому вони внесені в ЮНЕСКО. Про деякі з них ви могли навіть не чути, але спробувати їх варто кожному українцю.