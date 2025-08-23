Лучшее, что можно сделать с баклажанами: готовим баба-гануш с Ярославским
- Рецепт баба-гануш из баклажанов, тахини, чеснока, лимонного сока, зелени и оливкового масла.
- Владимир Ярославский раскрыл ингредиент, который сделает закуску очень нежной.
Пока длится сезон баклажанов – ими надо насладиться по полной. А что может быть лучше баба-гануша по рецепту популярного шефа?
Баба-гануш – это намазка из баклажанов, у которой очень много поклонников. Оно и не удивительно, ведь готовить это блюдо очень легко, а результат получается божественный. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом закуски, которым поделился знаменитый шеф Владимир Ярославский в своем инстаграме.
Как приготовить баба-гануш?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 5 баклажанов;
– 120 – 150 граммов тахини (или кунжута);
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– пол лимона на сок;
– соль, зелень;
– оливковое масло.
Приготовление:
- Баклажаны моем, прокалываем и выпекаем на гриле или в духовке до угольной корочки.
- Накрываем пленкой, охлаждаем и отделяем мякоть.
- Добавляем тахини, рубленый чеснок, лимонный сок, зелень и соль. Хорошо перемешиваем.
- Для нежности вкуса можно добавить несколько ложек густого йогурта.
- Вот и все – подаем с любимым хлебом.
Приятного аппетита!
