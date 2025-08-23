Укр Рус
Новости Вкусно Салаты и закуски Лучшее, что можно сделать с баклажанами: готовим баба-гануш с Ярославским
23 августа, 08:36
2

Лучшее, что можно сделать с баклажанами: готовим баба-гануш с Ярославским

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт баба-гануш из баклажанов, тахини, чеснока, лимонного сока, зелени и оливкового масла.
  • Владимир Ярославский раскрыл ингредиент, который сделает закуску очень нежной.

Пока длится сезон баклажанов – ими надо насладиться по полной. А что может быть лучше баба-гануша по рецепту популярного шефа?

Баба-гануш – это намазка из баклажанов, у которой очень много поклонников. Оно и не удивительно, ведь готовить это блюдо очень легко, а результат получается божественный. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом закуски, которым поделился знаменитый шеф Владимир Ярославский в своем инстаграме.

Интересно Признанное мастерство: три украинских шефа, известны на весь мир

Как приготовить баба-гануш?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 5 баклажанов;
– 120 – 150 граммов тахини (или кунжута);
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– пол лимона на сок;
– соль, зелень;
– оливковое масло.

Приготовление:

  1. Баклажаны моем, прокалываем и выпекаем на гриле или в духовке до угольной корочки.
  2. Накрываем пленкой, охлаждаем и отделяем мякоть.
  3. Добавляем тахини, рубленый чеснок, лимонный сок, зелень и соль. Хорошо перемешиваем.
  4. Для нежности вкуса можно добавить несколько ложек густого йогурта.
  5. Вот и все – подаем с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

Украинские блюда – это наследие мировой культуры, поэтому они внесены в ЮНЕСКО. О некоторых из них вы могли даже не слышать, но попробовать их стоит каждому украинцу.