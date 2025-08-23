Баба-гануш – это намазка из баклажанов, у которой очень много поклонников. Оно и не удивительно, ведь готовить это блюдо очень легко, а результат получается божественный. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом закуски, которым поделился знаменитый шеф Владимир Ярославский в своем инстаграме.

Как приготовить баба-гануш?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 5 баклажанов;

– 120 – 150 граммов тахини (или кунжута);

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– пол лимона на сок;

– соль, зелень;

– оливковое масло.

Приготовление:

Баклажаны моем, прокалываем и выпекаем на гриле или в духовке до угольной корочки. Накрываем пленкой, охлаждаем и отделяем мякоть. Добавляем тахини, рубленый чеснок, лимонный сок, зелень и соль. Хорошо перемешиваем. Для нежности вкуса можно добавить несколько ложек густого йогурта. Вот и все – подаем с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

