Украинцы много раз доказывали, что лучшие во всем, и кулинарное искусство не стало исключением. Кто из украинских гастрономических художников известен на весь мир – рассказывает 24 Канал.

Оля Геркулес

Человек, который стал одним из главных популяризаторов украинской кухни в мире. Уроженка Новой Каховки переехала в 18 лет в Лондон, чтобы учиться в университете Ворика, и мало задумывалась о том, чтобы связать свою жизнь с кулинарией. Однако жизнь выбрала для нее другой сценарий.

Оле Геркулес удалось стать известной на весь мир / Фото "Афиша Лондон"

Сначала – курс в школе еды и вина Лейта, потом – работа в ресторане Оттоленги и колонки для журналов. Трамплином к славе стали съемки в шоу Saturday Kitchen и книги о восточноевропейской кухне. Кстати, с началом полномасштабного вторжения она собрала деньги на ВСУ, чтобы помочь брату и его собратьям, а также начала инициативу #CookForUkraine.

Юрий Ковриженко

Один из самых заметных представителей Украины на международной кулинарной арене. Киевлянин начал работать в ресторане еще в студенческие годы – кулинарные шедевры привлекали его гораздо больше, чем международные отношения.

Юрий Ковриженко в своей стихии / Фото "Вечерний Киев"

Известен активной поддержкой фермерских и локальных продуктов. Активно сотрудничает с МИД и представляет кулинарную Украину в мире. Это отличный ход, ведь кроме кулинарного мастерства Юрий обладает волшебной харизмой. С такими амбассадорами популяризации украинской кухни в мире точно ничего не угрожает!

Евгений Клопотенко

Да-да-да, куда же без любимого победителя шоу "МастерШеф"! Защитник кулинарной независимости Украины, который был инициатором успешной кампании внесения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Кулинарные эксперименты – визитная карточка Евгения Клопотенко / Фото с сайта шефа

Евгений известен тем, что не боится экспериментов и постоянно расширяет наше представление о возможных сочетаниях ингредиентов. Попал в список "50 Next" по версии The World's 50 Best Restaurants, снял документальный фильм о борще, написал несколько книг (в том числе и англоязычных), и выглядит так, что это только начало. Драйв и вдохновение Евгения – это постоянное развитие и новые кулинарные открытия, поэтому ждем от шефа новых свершений на мировой арене.

