19 квітня, 11:50
Багатий на смак, дешевий за складом: рецепт святкового салату "Квітень"
Святкові салати – це завжди гармонія смаку та особливих акцентів. І достатньо кількох хвилин та дешевих інгредієнтів, аби насолодитися смаком свята.
Легкий весняний салат з капустою подарує вашому святу особливий настрій та свіжість. Він яскраво доводить – навіть копійчаних інгредієнтів достатньо, аби влаштувати справжню смакову феєрію, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
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Рецепт салату "Квітень"
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– половинка капусти;
– 100 грамів редиски;
– 2 плавлені сирки;
– 2 варених яйця;
– зелена цибуля;
– сметана та гірчиця до смаку;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Спочатку робимо соус: змішуємо сметану з гірчицею, солимо та перчимо до смаку.
- Капусту дрібно шаткуємо та викладаємо першим шаром на пласку тарілку. Солимо і робимо сіточку з соусу.
- Нарізаємо редиску соломкою і повторюємо шар.
- Натираємо плавлені сирки, викладаємо і знову поливаємо соусом.
- Натираємо яйця, поливаємо соусом та прикрашаємо зеленню.
Смачного!
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