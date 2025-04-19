Легкий весенний салат с капустой подарит вашему празднику особое настроение и свежесть. Он ярко доказывает – даже копеечных ингредиентов достаточно, чтобы устроить настоящую вкусовую феерию, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
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Рецепт салата "Апрель"
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– половинка капусты;
– 100 граммов редиса;
– 2 плавленых сырка;
– 2 вареных яйца;
– зелёный лук;
– сметана и горчица по вкусу;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала делаем соус: смешиваем сметану с горчицей, солим и перчим по вкусу.
- Капусту мелко шинкуем и выкладываем первым слоем на плоскую тарелку. Солим и делаем сеточку из соуса.
- Нарезаем редиску соломкой и повторяем слой.
- Натираем плавленые сырки, выкладываем и снова поливаем соусом.
- Натираем яйца, поливаем соусом и украшаем зеленью.
Приятного аппетита!
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