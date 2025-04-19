Легкий весняний салат з капустою подарує вашому святу особливий настрій та свіжість. Він яскраво доводить – навіть копійчаних інгредієнтів достатньо, аби влаштувати справжню смакову феєрію, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

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Рецепт салату "Квітень"

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– половинка капусти;

– 100 грамів редиски;

– 2 плавлені сирки;

– 2 варених яйця;

– зелена цибуля;

– сметана та гірчиця до смаку;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Спочатку робимо соус: змішуємо сметану з гірчицею, солимо та перчимо до смаку. Капусту дрібно шаткуємо та викладаємо першим шаром на пласку тарілку. Солимо і робимо сіточку з соусу. Нарізаємо редиску соломкою і повторюємо шар. Натираємо плавлені сирки, викладаємо і знову поливаємо соусом. Натираємо яйця, поливаємо соусом та прикрашаємо зеленню.

Смачного!

Помилка зіпсує усі старання: чому паска кришиться і як цього уникнути.