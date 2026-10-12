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12 жовтня, 20:26
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Хіт зимової консервації: як закрити ідеальні баклажани у гострому соусі

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Соковиті скибочки баклажанів, густий перцево-часниковий соус і трохи кислинки яблучного оцту – саме така формула робить закуску насиченою та зручною для зимових запасів.

Рецепт простий, але саме в деталях ховається секрет вдалої консервації. Баклажани спершу солять, а потім обсмажують – так вони краще тримають форму й не розм’якшуються в банці. У цьому варіанті закуска виходить гострою, ароматною і добре стоїть узимку.

У цьому варіанті до баклажанів додають густий перцево-часниковий соус, який дає страві яскраву гостроту й легку кислинку. Саме вона робить закуску зручною для зимових запасів.

Як закрити гострі баклажани на зиму?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 3 банки по 0,7 літра

Інгредієнти: 
– 2,2 кілограма баклажанів; 
– 5 солодких червоних перців; 
– 2 – 3 гострих перці; 
– 130 грамів часнику; 
– 80 грамів цукру; 
– 200 мілілітрів яблучного оцту; 
– 12 грамів солі у соус; 
– 1 столова ложка солі до баклажанів; 
– 40 мілілітрів рослинної олії у соус; 
– 1 чайна ложка хмелі-сунелі.

Приготування:

  1. Наріжте баклажани поздовжніми "язичками" або кружальцями, пересипте столовою ложкою солі та залиште на 20 хвилин. Потім промийте й обсушіть.
  2. Перець очистіть від насіння, а разом із часником пропустіть через м’ясорубку прямо в каструлю.
  3. Додайте сіль, цукор, хмелі-сунелі, влийте олію та яблучний оцет. Доведіть до кипіння і проваріть 2 – 3 хвилини.
  4. Баклажани швидко обсмажте з обох боків на сильному вогні до легкої рум’яності.
  5. Кожен гарячий шматочок занурте в киплячий соус і щільно викладіть у стерилізовані банки.
  6. Зверху залийте банки залишками заправки, прикрийте кришками та поставте в каструлю з теплою водою.
  7. Стерилізуйте на помірному вогні 30 хвилин після закипання.
  8. Закатайте банки, переверніть догори дном, укутайте ковдрою до повного охолодження та зберігайте в темному прохолодному місці.

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