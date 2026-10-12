Рецепт простий, але саме в деталях ховається секрет вдалої консервації. Баклажани спершу солять, а потім обсмажують – так вони краще тримають форму й не розм’якшуються в банці. У цьому варіанті закуска виходить гострою, ароматною і добре стоїть узимку.

У цьому варіанті до баклажанів додають густий перцево-часниковий соус, який дає страві яскраву гостроту й легку кислинку. Саме вона робить закуску зручною для зимових запасів.

Як закрити гострі баклажани на зиму?

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 3 банки по 0,7 літра

Інгредієнти:

– 2,2 кілограма баклажанів;

– 5 солодких червоних перців;

– 2 – 3 гострих перці;

– 130 грамів часнику;

– 80 грамів цукру;

– 200 мілілітрів яблучного оцту;

– 12 грамів солі у соус;

– 1 столова ложка солі до баклажанів;

– 40 мілілітрів рослинної олії у соус;

– 1 чайна ложка хмелі-сунелі.

Приготування: