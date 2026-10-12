Рецепт простий, але саме в деталях ховається секрет вдалої консервації. Баклажани спершу солять, а потім обсмажують – так вони краще тримають форму й не розм’якшуються в банці. У цьому варіанті закуска виходить гострою, ароматною і добре стоїть узимку.
У цьому варіанті до баклажанів додають густий перцево-часниковий соус, який дає страві яскраву гостроту й легку кислинку. Саме вона робить закуску зручною для зимових запасів.
Як закрити гострі баклажани на зиму?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 3 банки по 0,7 літра
Інгредієнти:
– 2,2 кілограма баклажанів;
– 5 солодких червоних перців;
– 2 – 3 гострих перці;
– 130 грамів часнику;
– 80 грамів цукру;
– 200 мілілітрів яблучного оцту;
– 12 грамів солі у соус;
– 1 столова ложка солі до баклажанів;
– 40 мілілітрів рослинної олії у соус;
– 1 чайна ложка хмелі-сунелі.
Приготування:
- Наріжте баклажани поздовжніми "язичками" або кружальцями, пересипте столовою ложкою солі та залиште на 20 хвилин. Потім промийте й обсушіть.
- Перець очистіть від насіння, а разом із часником пропустіть через м’ясорубку прямо в каструлю.
- Додайте сіль, цукор, хмелі-сунелі, влийте олію та яблучний оцет. Доведіть до кипіння і проваріть 2 – 3 хвилини.
- Баклажани швидко обсмажте з обох боків на сильному вогні до легкої рум’яності.
- Кожен гарячий шматочок занурте в киплячий соус і щільно викладіть у стерилізовані банки.
- Зверху залийте банки залишками заправки, прикрийте кришками та поставте в каструлю з теплою водою.
- Стерилізуйте на помірному вогні 30 хвилин після закипання.
- Закатайте банки, переверніть догори дном, укутайте ковдрою до повного охолодження та зберігайте в темному прохолодному місці.