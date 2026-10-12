Рецепт прост, но именно в деталях кроется секрет удачной консервации. Баклажаны сначала солят, а затем обжаривают – так они лучше держат форму и не размягчаются в банке. В этом варианте закуска получается острой, ароматной и хорошо хранится зимой.
В этом варианте к баклажанам добавляют густой перцово-чесночный соус, который придает блюду яркую остроту и легкую кислинку. Именно она делает закуску удобной для зимних запасов.
Как заготовить острые баклажаны на зиму?
- Время: 45 минут
- Порций: 3 банки по 0,7 литра
Ингредиенты:
– 2,2 килограмма баклажанов;
– 5 сладких красных перцев;
– 2–3 острых перца;
– 130 граммов чеснока;
– 80 граммов сахара;
– 200 миллилитров яблочного уксуса;
– 12 граммов соли в соус;
– 1 столовая ложка соли к баклажанам;
– 40 миллилитров растительного масла в соус;
– 1 чайная ложка хмели-сунели.
Приготовление:
- Нарежьте баклажаны продольными "язычками" или кружочками, посыпьте столовой ложкой соли и оставьте на 20 минут. Затем промойте и просушите.
- Перец очистите от семян, и вместе с чесноком пропустите через мясорубку прямо в кастрюлю.
- Добавьте соль, сахар, хмели-сунели, влейте растительное масло и яблочный уксус. Доведите до кипения и проварите 2–3 минуты.
- Баклажаны быстро обжарьте с обеих сторон на сильном огне до легкой румяности.
- Каждый горячий кусочек окуните в кипящий соус и плотно уложите в стерилизованные банки.
- Сверху залейте банки оставшейся заправкой, накройте крышками и поставьте в кастрюлю с теплой водой.
- Стерилизуйте на умеренном огне 30 минут после закипания.
- Закатайте банки, переверните вверх дном, укутайте одеялом до полного остывания и храните в темном прохладном месте.