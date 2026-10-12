Рецепт прост, но именно в деталях кроется секрет удачной консервации. Баклажаны сначала солят, а затем обжаривают – так они лучше держат форму и не размягчаются в банке. В этом варианте закуска получается острой, ароматной и хорошо хранится зимой.

В этом варианте к баклажанам добавляют густой перцово-чесночный соус, который придает блюду яркую остроту и легкую кислинку. Именно она делает закуску удобной для зимних запасов.

Как заготовить острые баклажаны на зиму?

Время: 45 минут

45 минут Порций: 3 банки по 0,7 литра

Ингредиенты:

– 2,2 килограмма баклажанов;

– 5 сладких красных перцев;

– 2–3 острых перца;

– 130 граммов чеснока;

– 80 граммов сахара;

– 200 миллилитров яблочного уксуса;

– 12 граммов соли в соус;

– 1 столовая ложка соли к баклажанам;

– 40 миллилитров растительного масла в соус;

– 1 чайная ложка хмели-сунели.

Приготовление: