Стане трендом замість дубайського шоколаду: готуємо новий вірусний десерт у "склі"

У 2024 році дубайський шоколад заполонив як мережу, так і полиці магазинів та кондитерських. Тренди – тимчасові, і, ймовірно, вже зовсім скоро цей десерт відійде на другий план. І тут вихід "Бала баяна".

Якщо ви любите кокосові десерти, то він вам точно сподобається. "Бала баяна" – це ніжне бразильське печиво, яке готується з декількох інгредієнтів. Рецептом нового вірусного смаколика ділиться 24 Канал з посиланням на TikTok @diana_kulikovska. Читайте також Простіше не буває: лимонний кекс, який щоразу вражає смаком Десерт "Бала баяна" Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 10 – 12 Інгредієнти для карамелі:

– 250 грамів цукру;

– 100 мілілітрів води;

– 1 столова ложка лимонного соку.



Для начинки:

– 200 мілілітрів згущеного молока;

– 25 грамів масла;

– 50 грамів кокосової стружки. Як приготувати новий десерт: дивіться відео Приготування: Згущене молоко, кокосову стружку та вершкове масло варіть разом на середньому вогні 10 хвилин до загустіння.

Масу повністю охолодіть, руками сформуйте кульки однакового розміру.

Для карамелі зваріть разом цукор, воду та лимонний сік до характерного кольору.

Кожну кульку одягніть на шпажку і мокніть у карамель.

Дайте цукеркам повністю застигнути й готово. Смачного! Сподобався десерт? Тоді приготуйте "Моті" з шоколадною або полуничною начинкою.