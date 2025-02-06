Стане трендом замість дубайського шоколаду: готуємо новий вірусний десерт у "склі"
У 2024 році дубайський шоколад заполонив як мережу, так і полиці магазинів та кондитерських. Тренди – тимчасові, і, ймовірно, вже зовсім скоро цей десерт відійде на другий план. І тут вихід "Бала баяна".
Якщо ви любите кокосові десерти, то він вам точно сподобається. "Бала баяна" – це ніжне бразильське печиво, яке готується з декількох інгредієнтів. Рецептом нового вірусного смаколика ділиться 24 Канал з посиланням на TikTok @diana_kulikovska.
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Десерт "Бала баяна"
- Час: 30 хвилин
- Порції: 10 – 12
Інгредієнти для карамелі:
– 250 грамів цукру;
– 100 мілілітрів води;
– 1 столова ложка лимонного соку.
Для начинки:
– 200 мілілітрів згущеного молока;
– 25 грамів масла;
– 50 грамів кокосової стружки.
Як приготувати новий десерт: дивіться відео
Приготування:
- Згущене молоко, кокосову стружку та вершкове масло варіть разом на середньому вогні 10 хвилин до загустіння.
- Масу повністю охолодіть, руками сформуйте кульки однакового розміру.
- Для карамелі зваріть разом цукор, воду та лимонний сік до характерного кольору.
- Кожну кульку одягніть на шпажку і мокніть у карамель.
- Дайте цукеркам повністю застигнути й готово.
Смачного!
Сподобався десерт? Тоді приготуйте "Моті" з шоколадною або полуничною начинкою.