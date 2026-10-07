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7 жовтня, 18:35
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Білі гриби з ковбасками на ніжному пюре: ситна страва з лісовим ароматом і вогняною подачею

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Білі гриби, ковбаски, пюре й трохи віскі – проста вечеря легко набуде ресторанного характеру. Це та страва, яку точно варто спробувати кожному.

Ця страва має усі шанси стати головною кулінарною знахідкою цієї осені. Прості інгредієнти, трішки магії – і на вашому столі апетитна вечеря на всю сімʼю, якій можуть позаздрити навіть ресторани, розповідає інстаграм kubfood

Як приготувати ковбаски з грибами на картопляному пюре? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– свіжі білі гриби;
– Зальцбурзькі ковбаски; 
– цибуля; 
– часник; 
– свіжий тим’ян; 
– трохи віскі; 
– картопля; 
– молоко; 
– вершкове масло; 
– сіль до смаку.

Смачні ковбаски з грибами та картоплею: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Наріжте білі гриби великими шматками й обсмажте на розігрітій пательні до рум’яності.
  2. Додайте нарізані ковбаски, цибулю півкільцями, подрібнений часник і гілочки тим’яну. Добре обсмажте.
  3. Зніміть пательню з вогню, влийте трохи віскі з окремої ємності та обережно підпаліть довгою запальничкою. Дайте полум’ю згаснути.
  4. Відваріть картоплю в підсоленій воді, злийте воду. Додайте тепле молоко й вершкове масло, розімніть у ніжне пюре.
  5. Викладіть пюре на тарілку, зверху – гриби з ковбасками. Подавайте гарячим.

Навіщо тут фламбування? 

Коротке підпалювання віскі – це не лише ефектна подача. Так алкоголь частково випаровується, а страва отримує легкий карамельно-димний акцент.

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