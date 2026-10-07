Білі гриби з ковбасками на ніжному пюре: ситна страва з лісовим ароматом і вогняною подачею

Білі гриби, ковбаски, пюре й трохи віскі – проста вечеря легко набуде ресторанного характеру. Це та страва, яку точно варто спробувати кожному.

Ця страва має усі шанси стати головною кулінарною знахідкою цієї осені. Прості інгредієнти, трішки магії – і на вашому столі апетитна вечеря на всю сімʼю, якій можуть позаздрити навіть ресторани, розповідає інстаграм kubfood.

Як приготувати ковбаски з грибами на картопляному пюре?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– свіжі білі гриби;

– Зальцбурзькі ковбаски;

– цибуля;

– часник;

– свіжий тим’ян;

– трохи віскі;

– картопля;

– молоко;

– вершкове масло;

– сіль до смаку.

Смачні ковбаски з грибами та картоплею: дивіться відео

Приготування:

Наріжте білі гриби великими шматками й обсмажте на розігрітій пательні до рум’яності. Додайте нарізані ковбаски, цибулю півкільцями, подрібнений часник і гілочки тим’яну. Добре обсмажте. Зніміть пательню з вогню, влийте трохи віскі з окремої ємності та обережно підпаліть довгою запальничкою. Дайте полум’ю згаснути. Відваріть картоплю в підсоленій воді, злийте воду. Додайте тепле молоко й вершкове масло, розімніть у ніжне пюре. Викладіть пюре на тарілку, зверху – гриби з ковбасками. Подавайте гарячим.

Навіщо тут фламбування?



Коротке підпалювання віскі – це не лише ефектна подача. Так алкоголь частково випаровується, а страва отримує легкий карамельно-димний акцент.