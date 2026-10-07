Это блюдо имеет все шансы стать главной кулинарной находкой этой осени. Простые ингредиенты, немного волшебства – и на вашем столе аппетитный ужин для всей семьи, которому могут позавидовать даже рестораны, рассказывает инстаграм-аккаунт kubfood.

Как приготовить колбаски с грибами на картофельном пюре?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– свежие белые грибы;

– зальцбургские колбаски;

– лук;

– чеснок;

– свежий тимьян;

– немного виски;

– картофель;

– молоко;

– сливочное масло;

– соль по вкусу.

Вкусные колбаски с грибами и картофелем: смотрите видео

Приготовление:

Нарежьте белые грибы большими кусочками и обжарьте на разогретой сковороде до румяности. Добавьте нарезанные колбаски, лук полукольцами, измельченный чеснок и веточки тимьяна. Хорошо обжарьте. Снимите сковороду с огня, влейте немного виски из отдельной емкости и осторожно подожгите длинной зажигалкой. Дайте пламени погаснуть. Отварите картофель в подсоленной воде, слейте воду. Добавьте теплое молоко и сливочное масло, разотрите в нежное пюре. Выложите пюре на тарелку, сверху – грибы с колбасками. Подавайте горячим.

Зачем здесь фламбирование?



Короткая процедура поджигания виски – это не только эффектная подача. Так алкоголь частично испаряется, а блюдо приобретает легкий карамельно-дымный акцент.