Ця страва має усі шанси стати головною кулінарною знахідкою цієї осені. Прості інгредієнти, трішки магії – і на вашому столі апетитна вечеря на всю сімʼю, якій можуть позаздрити навіть ресторани, розповідає інстаграм kubfood.

Як приготувати ковбаски з грибами на картопляному пюре?

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– свіжі білі гриби;
– Зальцбурзькі ковбаски;
– цибуля;
– часник;
– свіжий тим’ян;
– трохи віскі;
– картопля;
– молоко;
– вершкове масло;
– сіль до смаку.

Смачні ковбаски з грибами та картоплею: дивіться відео

Приготування:

  1. Наріжте білі гриби великими шматками й обсмажте на розігрітій пательні до рум’яності.
  2. Додайте нарізані ковбаски, цибулю півкільцями, подрібнений часник і гілочки тим’яну. Добре обсмажте.
  3. Зніміть пательню з вогню, влийте трохи віскі з окремої ємності та обережно підпаліть довгою запальничкою. Дайте полум’ю згаснути.
  4. Відваріть картоплю в підсоленій воді, злийте воду. Додайте тепле молоко й вершкове масло, розімніть у ніжне пюре.
  5. Викладіть пюре на тарілку, зверху – гриби з ковбасками. Подавайте гарячим.

Навіщо тут фламбування?

Коротке підпалювання віскі – це не лише ефектна подача. Так алкоголь частково випаровується, а страва отримує легкий карамельно-димний акцент.