Ця страва має усі шанси стати головною кулінарною знахідкою цієї осені. Прості інгредієнти, трішки магії – і на вашому столі апетитна вечеря на всю сімʼю, якій можуть позаздрити навіть ресторани, розповідає інстаграм kubfood.
Як приготувати ковбаски з грибами на картопляному пюре?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– свіжі білі гриби;
– Зальцбурзькі ковбаски;
– цибуля;
– часник;
– свіжий тим’ян;
– трохи віскі;
– картопля;
– молоко;
– вершкове масло;
– сіль до смаку.
Смачні ковбаски з грибами та картоплею: дивіться відео
Приготування:
- Наріжте білі гриби великими шматками й обсмажте на розігрітій пательні до рум’яності.
- Додайте нарізані ковбаски, цибулю півкільцями, подрібнений часник і гілочки тим’яну. Добре обсмажте.
- Зніміть пательню з вогню, влийте трохи віскі з окремої ємності та обережно підпаліть довгою запальничкою. Дайте полум’ю згаснути.
- Відваріть картоплю в підсоленій воді, злийте воду. Додайте тепле молоко й вершкове масло, розімніть у ніжне пюре.
- Викладіть пюре на тарілку, зверху – гриби з ковбасками. Подавайте гарячим.
Навіщо тут фламбування?
Коротке підпалювання віскі – це не лише ефектна подача. Так алкоголь частково випаровується, а страва отримує легкий карамельно-димний акцент.