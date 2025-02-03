Він підкорює ресторани світового рівня: секрет шефського борщу від Ярославського

Борщ – це справжня гордість української кухні. А якщо приготувати його разом зі знаменитим шефом, то результат вийде просто фантастичним!

Український шеф Володимир Ярославський розповів, як готує борщ, який він подає в ресторанах та на офіційних заходах. 24 Канал пропонує повторити цей особливий рецепт, яким він поділився у своєму інстаграмі.

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Рецепт борщу від Ярославського

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 60 грамів моркви;

– 100 грамів цибулі;

– 40 грамів стебла селери;

– 30 грамів болгарського перцю;

– 50 мілілітрів рослинної олії;

– 240 грамів буряка;

– 380 грамів томатів Пелаті (у власному соку);

– 5 грамів яблучного або винного оцту;

– 1,500 – 1,8 літра бульйону;

– 200 грамів білокачанної капусти;

– 200 грамів картоплі;

– 200 грамів відвареної квасолі;

– лавровий лист, сухий орегано, чорний та духмяний перець, підкопчена паприка та перець чилі – до смаку;

– сіль – до смаку;

– 20 – 25 грамів цукру;

– 50 грамів сала;

– 20 грамів часнику;

– зелень петрушки та цибулі – до смаку;

– сметана – для подачі.

Приготування:

Заздалегідь готуємо насичений бульйон, найкраще – на яловичих реберцях. Усі овочі нарізаємо напівсоломкою, щоб вони потім поміщалися у ложку. Сало подрібнюємо з часником, можна у блендері. Ставимо бульйон на вогонь, додаємо спеції і трави та доводимо до кипіння. Додаємо підсмажку з моркви та цибулі і чекаємо закипання. Додаємо картоплю і даємо закипіти. Додаємо буряк, томати, відварену квасолю. Перемішуємо й одразу кладемо капусту. Повільно доводимо до кипіння, відставляємо з вогню та викидаємо сало. Солимо до смаку, можна також додати дрібку цукру.

Смачного!

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