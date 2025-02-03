УКР РУС
3 лютого 2025, 10:50
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Він підкорює ресторани світового рівня: секрет шефського борщу від Ярославського

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Борщ – це справжня гордість української кухні. А якщо приготувати його разом зі знаменитим шефом, то результат вийде просто фантастичним!

Український шеф Володимир Ярославський розповів, як готує борщ, який він подає в ресторанах та на офіційних заходах. 24 Канал пропонує повторити цей особливий рецепт, яким він поділився у своєму інстаграмі

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Рецепт борщу від Ярославського 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 60 грамів моркви;
– 100 грамів цибулі;
– 40 грамів стебла селери;
– 30 грамів болгарського перцю;
– 50 мілілітрів рослинної олії;
– 240 грамів буряка;
– 380 грамів томатів Пелаті (у власному соку);
– 5 грамів яблучного або винного оцту;
– 1,500 – 1,8 літра бульйону;
– 200 грамів білокачанної капусти;
– 200 грамів картоплі;
– 200 грамів відвареної квасолі;
– лавровий лист, сухий орегано, чорний та духмяний перець, підкопчена паприка та перець чилі – до смаку;
– сіль – до смаку;
– 20 – 25 грамів цукру;
– 50 грамів сала;
– 20 грамів часнику;
– зелень петрушки та цибулі – до смаку;
– сметана – для подачі.

Приготування

  1. Заздалегідь готуємо насичений бульйон, найкраще – на яловичих реберцях.
  2. Усі овочі нарізаємо напівсоломкою, щоб вони потім поміщалися у ложку. 
  3. Сало подрібнюємо з часником, можна у блендері. 
  4. Ставимо бульйон на вогонь, додаємо спеції і трави та доводимо до кипіння. 
  5. Додаємо підсмажку з моркви та цибулі і чекаємо закипання. 
  6. Додаємо картоплю і даємо закипіти.
  7. Додаємо буряк, томати, відварену квасолю. Перемішуємо й одразу кладемо капусту. 
  8. Повільно доводимо до кипіння, відставляємо з вогню та викидаємо сало. 
  9. Солимо до смаку, можна також додати дрібку цукру. 

Смачного!

Він підкорює серця: ніжний та повітряний пляцок "Яблука під снігом". 