Він підкорює ресторани світового рівня: секрет шефського борщу від Ярославського
Борщ – це справжня гордість української кухні. А якщо приготувати його разом зі знаменитим шефом, то результат вийде просто фантастичним!
Український шеф Володимир Ярославський розповів, як готує борщ, який він подає в ресторанах та на офіційних заходах. 24 Канал пропонує повторити цей особливий рецепт, яким він поділився у своєму інстаграмі.
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Рецепт борщу від Ярославського
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 60 грамів моркви;
– 100 грамів цибулі;
– 40 грамів стебла селери;
– 30 грамів болгарського перцю;
– 50 мілілітрів рослинної олії;
– 240 грамів буряка;
– 380 грамів томатів Пелаті (у власному соку);
– 5 грамів яблучного або винного оцту;
– 1,500 – 1,8 літра бульйону;
– 200 грамів білокачанної капусти;
– 200 грамів картоплі;
– 200 грамів відвареної квасолі;
– лавровий лист, сухий орегано, чорний та духмяний перець, підкопчена паприка та перець чилі – до смаку;
– сіль – до смаку;
– 20 – 25 грамів цукру;
– 50 грамів сала;
– 20 грамів часнику;
– зелень петрушки та цибулі – до смаку;
– сметана – для подачі.
Приготування:
- Заздалегідь готуємо насичений бульйон, найкраще – на яловичих реберцях.
- Усі овочі нарізаємо напівсоломкою, щоб вони потім поміщалися у ложку.
- Сало подрібнюємо з часником, можна у блендері.
- Ставимо бульйон на вогонь, додаємо спеції і трави та доводимо до кипіння.
- Додаємо підсмажку з моркви та цибулі і чекаємо закипання.
- Додаємо картоплю і даємо закипіти.
- Додаємо буряк, томати, відварену квасолю. Перемішуємо й одразу кладемо капусту.
- Повільно доводимо до кипіння, відставляємо з вогню та викидаємо сало.
- Солимо до смаку, можна також додати дрібку цукру.
Смачного!
Він підкорює серця: ніжний та повітряний пляцок "Яблука під снігом".