Украинский шеф Владимир Ярославский рассказал, как готовит борщ, который он подает в ресторанах и на официальных мероприятиях. 24 Канал предлагает повторить этот особый рецепт, которым он поделился в своем инстаграме.

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Рецепт борща от Ярославского

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 60 граммов моркови;

– 100 граммов лука;

– 40 граммов стебля сельдерея;

– 30 граммов болгарского перца;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 240 граммов свеклы;

– 380 граммов томатов Пелати (в собственном соку);

– 5 граммов яблочного или винного уксуса;

– 1,500 – 1,8 литра бульона;

– 200 граммов белокочанной капусты;

– 200 граммов картофеля;

– 200 граммов отварной фасоли;

– лавровый лист, сухой орегано, черный и душистый перец, подкопченная паприка и перец чили – по вкусу;

– соль – по вкусу;

– 20 – 25 граммов сахара;

– 50 граммов сала;

– 20 граммов чеснока;

– зелень петрушки и лука – по вкусу;

– сметана – для подачи.

Приготовление:

Заранее готовим насыщенный бульон, лучше всего – на говяжьих ребрышках. Все овощи нарезаем полусоломкой, чтобы они потом помещались в ложку. Сало измельчаем с чесноком, можно в блендере. Ставим бульон на огонь, добавляем специи и травы и доводим до кипения. Добавляем поджарку из моркови и лука и ждем закипания. Добавляем картофель и даем закипеть. Добавляем свеклу, томаты, отваренную фасоль. Перемешиваем и сразу кладем капусту. Медленно доводим до кипения, отставляем с огня и выбрасываем сало. Солим по вкусу, можно также добавить щепотку сахара.

Приятного аппетита!

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