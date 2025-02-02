Суфле, яблоки и песочное тесто – это и вкусовая гармония, которая запоминается навсегда. Этот пляцок добавит приятностей в будни и порадует в любой праздник. 24 Канал рекомендует обязательно сохранить этот рецепт от портала "Филижаночка".

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Рецепт пляцка "Яблоки под снегом"

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 8

Ингредиенты:

Тесто:

– 4 больших желтка (или 5 мелких);

– 225 граммов сливочного масла;

– 150 граммов сметаны (от 20%);

– 100 граммов сахара;

– 1 пакет ванильного сахара;

– 11 граммов разрыхлителя;

– примерно 350 граммов муки.

Начинка:

– 1 килограмм яблок;

– 4 больших яичных белка (или 5 мелких);

– 150 граммов сахара;

– 1 чайная ложка лимонной цедры;

– 1/4 чайной ложки соли;

– 1 пакет ванильного сахара;

– 30 граммов кукурузного или картофельного крахмала.

Приготовление:

Просейте муку с разрыхлителем, натрите холодное масло, смешайте с мукой и сделайте крошку. Смешайте сметану, желтки, сахар и ванильный сахар, затем добавьте мучно-масляную крошку и замесите тесто. Отложите треть теста в морозильник. Нарежьте яблоки и добавьте цедру лимона. Взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков, затем добавьте крахмал. Должна получиться воздушная масса, не перебейте ее! В смазанную форму выложите тесто, затем яблоки, белковую массу и натрите сверху тесто из морозильника. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 45 – 50 минут.

Приятного аппетита!

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