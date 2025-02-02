Суфле, яблоки и песочное тесто – это и вкусовая гармония, которая запоминается навсегда. Этот пляцок добавит приятностей в будни и порадует в любой праздник. 24 Канал рекомендует обязательно сохранить этот рецепт от портала "Филижаночка".
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Рецепт пляцка "Яблоки под снегом"
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
Тесто:
– 4 больших желтка (или 5 мелких);
– 225 граммов сливочного масла;
– 150 граммов сметаны (от 20%);
– 100 граммов сахара;
– 1 пакет ванильного сахара;
– 11 граммов разрыхлителя;
– примерно 350 граммов муки.
Начинка:
– 1 килограмм яблок;
– 4 больших яичных белка (или 5 мелких);
– 150 граммов сахара;
– 1 чайная ложка лимонной цедры;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 1 пакет ванильного сахара;
– 30 граммов кукурузного или картофельного крахмала.
Приготовление:
Просейте муку с разрыхлителем, натрите холодное масло, смешайте с мукой и сделайте крошку.
Смешайте сметану, желтки, сахар и ванильный сахар, затем добавьте мучно-масляную крошку и замесите тесто.
Отложите треть теста в морозильник.
Нарежьте яблоки и добавьте цедру лимона.
Взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков, затем добавьте крахмал. Должна получиться воздушная масса, не перебейте ее!
В смазанную форму выложите тесто, затем яблоки, белковую массу и натрите сверху тесто из морозильника.
Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 45 – 50 минут.
Приятного аппетита!
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