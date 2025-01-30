"Баунти" – один из любимых батончиков малышей. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала "Добрые новости" и приготовить печенье, которое ничем не уступает популярным сладостям.

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Рецепт кокосового печенья

  • Время: 4
  • Порций: 25 минут

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 80 граммов сахара (можно использовать сахарную пудру);
– щепотка соли;
– 170 граммов кокосовой стружки.

Приготовление:

  1. Яйца взбиваем с сахаром и солью в течение 2 минут.
  2. Добавляем кокосовую стружку и перемешиваем до однородности.
  3. Формируем шарики и выкладываем на застеленный пергаментом противень.
  4. Выпекаем 20 – 25 минут при 180 градусах. Важно, чтобы печенье было едва золотистым.
  5. По желанию можно окунуть его в растопленный шоколад, чтобы придать максимальное сходство известным конфетам.

Приятного аппетита!

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