Если вы любите чаепитие или наслаждаться любимым кофе, то этот рецепт станет для вас находкой. С ним вы забудете о вкусностях из магазина! 24 Канал предлагает приготовить домашнее печенье по рецепту портала "На пенсии".

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Рецепт домашнего печенья

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 миллилитров сгущенного молока;
– 100 граммов сливочного масла;
– 300 граммов крахмала (картофельного или кукурузного).

Приготовление:

  1. Достаньте сливочное масло из холодильника заранее, чтобы оно достигло комнатной температуры.

  2. Смешайте мягкое масло со сгущенным молоком, затем добавьте крахмал и замесите тесто.

  3. Отрывайте от теста небольшие кусочки размером с грецкий орех, формируйте шарики и выкладывайте их на противень, застеленный пергаментом.

  4. Выпекайте при 180 градусах в разогретой духовке в течение 15 – 20 минут.

  5. Дайте печенью остыть и наслаждайтесь нежной выпечкой вместе с чаем.

Приятного аппетита!

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