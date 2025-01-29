Если вы любите чаепитие или наслаждаться любимым кофе, то этот рецепт станет для вас находкой. С ним вы забудете о вкусностях из магазина! 24 Канал предлагает приготовить домашнее печенье по рецепту портала "На пенсии".
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Рецепт домашнего печенья
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 миллилитров сгущенного молока;
– 100 граммов сливочного масла;
– 300 граммов крахмала (картофельного или кукурузного).
Приготовление:
Достаньте сливочное масло из холодильника заранее, чтобы оно достигло комнатной температуры.
Смешайте мягкое масло со сгущенным молоком, затем добавьте крахмал и замесите тесто.
Отрывайте от теста небольшие кусочки размером с грецкий орех, формируйте шарики и выкладывайте их на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте при 180 градусах в разогретой духовке в течение 15 – 20 минут.
Дайте печенью остыть и наслаждайтесь нежной выпечкой вместе с чаем.
Приятного аппетита!
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