Якщо ви полюбляєте чаювання або насолоджуватися улюбленою кавою, то цей рецепт стане для вас знахідкою. З ним ви забудете про смаколики з магазину! 24 Канал пропонує приготувати домашнє печиво за рецептом порталу "На пенсії".
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Рецепт домашнього печива
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів згущеного молока;
– 100 грамів вершкового масла;
– 300 грамів крохмалю (картопляного або кукурудзяного).
Приготування:
Дістаньте вершкове масло з холодильника заздалегідь, щоб воно досягло кімнатної температури.
Змішайте м'яке масло зі згущеним молоком, потім додайте крохмаль і замісіть тісто.
Відривайте від тіста невеликі шматочки розміром з волоський горіх, формуйте кульки та викладайте їх на деко, застелене пергаментом.
Випікайте при 180 градусах у розігрітій духовці протягом 15 – 20 хвилин.
Дайте печиву охолонути і насолоджуйтесь ніжною випічкою разом із чаєм.
Смачного!
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