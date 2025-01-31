Этот десерт просто тает во рту. Никакой муки, яиц и духовки – только сметана и несколько вспомогательных ингредиентов подарят вам настоящую магию. 24 Канал предлагает обязательно при случае попробовать рецепт от портала "Смачненьке".

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Рецепт десерта "Зебра"

Время : 15 минут + 1 час

: 15 минут + 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов сметаны;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 10 граммов быстрорастворимого желатина;

– 70 миллилитров воды;

– столовая ложка какао.

Приготовление:

Желатин заливаем водой (комнатной температуры) и оставляем, чтобы набухал. Сметану взбиваем с сахарной пудрой. Растапливаем желатин в микроволновке. Сметану делим на две равные части. Смешиваем какао с небольшой порцией сметаны. Желатин комнатной температуры добавляем в одну чашу сметаны и взбиваем. В другую тоже добавляем какао и желатин и взбиваем до однородности. Формы поочередно заполняем белой и шоколадной массой. Зубочисткой или шпажкой делаем узоры. Накрываем формы пищевой пленкой и ставим в холодильник на час.

Приятного аппетита!

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