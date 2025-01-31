Этот десерт просто тает во рту. Никакой муки, яиц и духовки – только сметана и несколько вспомогательных ингредиентов подарят вам настоящую магию. 24 Канал предлагает обязательно при случае попробовать рецепт от портала "Смачненьке".
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Рецепт десерта "Зебра"
- Время: 15 минут + 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов сметаны;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 10 граммов быстрорастворимого желатина;
– 70 миллилитров воды;
– столовая ложка какао.
Приготовление:
- Желатин заливаем водой (комнатной температуры) и оставляем, чтобы набухал.
- Сметану взбиваем с сахарной пудрой.
- Растапливаем желатин в микроволновке.
- Сметану делим на две равные части.
- Смешиваем какао с небольшой порцией сметаны.
- Желатин комнатной температуры добавляем в одну чашу сметаны и взбиваем.
- В другую тоже добавляем какао и желатин и взбиваем до однородности.
- Формы поочередно заполняем белой и шоколадной массой.
- Зубочисткой или шпажкой делаем узоры.
- Накрываем формы пищевой пленкой и ставим в холодильник на час.
Приятного аппетита!
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