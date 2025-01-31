Этот десерт просто тает во рту. Никакой муки, яиц и духовки – только сметана и несколько вспомогательных ингредиентов подарят вам настоящую магию. 24 Канал предлагает обязательно при случае попробовать рецепт от портала "Смачненьке".

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Рецепт десерта "Зебра"

  • Время: 15 минут + 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 500 граммов сметаны;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 10 граммов быстрорастворимого желатина;
– 70 миллилитров воды;
– столовая ложка какао.

Приготовление:

  1. Желатин заливаем водой (комнатной температуры) и оставляем, чтобы набухал.
  2. Сметану взбиваем с сахарной пудрой.
  3. Растапливаем желатин в микроволновке.
  4. Сметану делим на две равные части.
  5. Смешиваем какао с небольшой порцией сметаны.
  6. Желатин комнатной температуры добавляем в одну чашу сметаны и взбиваем.
  7. В другую тоже добавляем какао и желатин и взбиваем до однородности.
  8. Формы поочередно заполняем белой и шоколадной массой.
  9. Зубочисткой или шпажкой делаем узоры.
  10. Накрываем формы пищевой пленкой и ставим в холодильник на час.

Приятного аппетита!

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