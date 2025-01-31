Цей десерт просто тане у роті. Ніякого борошна, яєць та духовки – лише сметана і кілька допоміжних інгредієнтів подарують вам справжню магію. 24 Канал пропонує обов'язково за нагоди спробувати рецепт від порталу "Смачненьке".

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Рецепт десерту "Зебра"

Час : 15 хвилин + 1 година

: 15 хвилин + 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів сметани;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 10 грамів швидкорозчинного желатину;

– 70 мілілітрів води;

– столова ложка какао.

Приготування:

Желатин заливаємо водою (кімнатної температури) та залишаємо, щоб набухав. Сметану збиваємо з цукровою пудрою. Розтоплюємо желатин в мікрохвильовці. Сметану ділимо на дві рівні частини. Змішуємо какао з невеликою порцією сметани. Желатин кімнатної температури додаємо в одну чашу сметани та збиваємо. До іншої теж додаємо какао і желатин та збиваємо до однорідності. Форми по черзі заповнюємо білою та шоколадною масою. Зубочисткою або шпажкою робимо візерунки. Накриваємо форми харчовою плівкою та ставимо у холодильник на годину.

Смачного!

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