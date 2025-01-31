Цей десерт просто тане у роті. Ніякого борошна, яєць та духовки – лише сметана і кілька допоміжних інгредієнтів подарують вам справжню магію. 24 Канал пропонує обов'язково за нагоди спробувати рецепт від порталу "Смачненьке".
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Рецепт десерту "Зебра"
- Час: 15 хвилин + 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів сметани;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 10 грамів швидкорозчинного желатину;
– 70 мілілітрів води;
– столова ложка какао.
Приготування:
- Желатин заливаємо водою (кімнатної температури) та залишаємо, щоб набухав.
- Сметану збиваємо з цукровою пудрою.
- Розтоплюємо желатин в мікрохвильовці.
- Сметану ділимо на дві рівні частини.
- Змішуємо какао з невеликою порцією сметани.
- Желатин кімнатної температури додаємо в одну чашу сметани та збиваємо.
- До іншої теж додаємо какао і желатин та збиваємо до однорідності.
- Форми по черзі заповнюємо білою та шоколадною масою.
- Зубочисткою або шпажкою робимо візерунки.
- Накриваємо форми харчовою плівкою та ставимо у холодильник на годину.
Смачного!
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