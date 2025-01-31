Цей десерт просто тане у роті. Ніякого борошна, яєць та духовки – лише сметана і кілька допоміжних інгредієнтів подарують вам справжню магію. 24 Канал пропонує обов'язково за нагоди спробувати рецепт від порталу "Смачненьке".

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Рецепт десерту "Зебра"

  • Час: 15 хвилин + 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 500 грамів сметани;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 10 грамів швидкорозчинного желатину;
– 70 мілілітрів води;
– столова ложка какао.

Приготування:

  1. Желатин заливаємо водою (кімнатної температури) та залишаємо, щоб набухав.
  2. Сметану збиваємо з цукровою пудрою.
  3. Розтоплюємо желатин в мікрохвильовці.
  4. Сметану ділимо на дві рівні частини.
  5. Змішуємо какао з невеликою порцією сметани.
  6. Желатин кімнатної температури додаємо в одну чашу сметани та збиваємо.
  7. До іншої теж додаємо какао і желатин та збиваємо до однорідності.
  8. Форми по черзі заповнюємо білою та шоколадною масою.
  9. Зубочисткою або шпажкою робимо візерунки.
  10. Накриваємо форми харчовою плівкою та ставимо у холодильник на годину.

Смачного!

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