Цей пиріг стане для вас справжнім відкриттям. Треба дуже постаратися, аби знайти торт, який зможе з ним позмагатися. Цей десерт точно вартий уваги кожної господині, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".
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Рецепт пирога з маком
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 170 грамів борошна;
– 120 грамів вершкового масла;
– 30 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 1/3 чайної ложки солі;
маковий шар:
– 180 грамів маку;
– 220 мілілітрів молока;
– 100 грамів цукру;
– 2 чайні ложки манної крупи;
сметанний шар:
– 150 грамів сметани (15% і більше);
– 200 грамів сиру;
– 70 грамів цукру;
– 50 грамів борошна;
– дрібка ваніліну.
Приготування:
- Холодне масло перетираємо з борошном у крихту. Працюємо швидко, щоб масло не розтопилося.
- Додаємо яйце, сіль та цукор. Спочатку вимішуємо тісто ложкою, а потім руками (так масло не розтопиться).
- Форму змащуємо олією, викладаємо тісто на дно та стінки і ставимо у холодильник.
- Сухий мак подрібнюємо у блендері чи кавомолці. Додаємо до нього молоко, цукор та манку. Варимо до загустіння.
- Сир змішуємо зі сметаною, борошном, цукром та ваніліном.
- Макову начинку викладаємо на основу тіста. Зверху викладаємо сметанковий крем.
- Випікаємо 25 – 30 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
Він смакує як жоден інший: випікаємо ароматний домашній хліб.