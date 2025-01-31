Цей пиріг стане для вас справжнім відкриттям. Треба дуже постаратися, аби знайти торт, який зможе з ним позмагатися. Цей десерт точно вартий уваги кожної господині, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".

Не пропустіть "Випічка зайнятої мами": лінивий яблучний пиріг на сковороді без міксера та духовки

Рецепт пирога з маком

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 170 грамів борошна;

– 120 грамів вершкового масла;

– 30 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 1/3 чайної ложки солі;

маковий шар:

– 180 грамів маку;

– 220 мілілітрів молока;

– 100 грамів цукру;

– 2 чайні ложки манної крупи;

сметанний шар:

– 150 грамів сметани (15% і більше);

– 200 грамів сиру;

– 70 грамів цукру;

– 50 грамів борошна;

– дрібка ваніліну.

Приготування:

Холодне масло перетираємо з борошном у крихту. Працюємо швидко, щоб масло не розтопилося. Додаємо яйце, сіль та цукор. Спочатку вимішуємо тісто ложкою, а потім руками (так масло не розтопиться). Форму змащуємо олією, викладаємо тісто на дно та стінки і ставимо у холодильник. Сухий мак подрібнюємо у блендері чи кавомолці. Додаємо до нього молоко, цукор та манку. Варимо до загустіння. Сир змішуємо зі сметаною, борошном, цукром та ваніліном. Макову начинку викладаємо на основу тіста. Зверху викладаємо сметанковий крем. Випікаємо 25 – 30 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

Він смакує як жоден інший: випікаємо ароматний домашній хліб.