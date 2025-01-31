Этот пирог станет для вас настоящим открытием. Надо очень постараться, чтобы найти торт, который сможет с ним посоревноваться. Этот десерт точно стоит внимания каждой хозяйки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке".
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Рецепт пирога с маком
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 170 граммов муки;
– 120 граммов сливочного масла;
– 30 граммов сахара;
– 1 яйцо;
– 1/3 чайной ложки соли;
маковый слой:
– 180 граммов мака;
– 220 миллилитров молока;
– 100 граммов сахара;
– 2 чайные ложки манной крупы;
сметанный слой:
– 150 граммов сметаны (15% и более);
– 200 граммов творога;
– 70 граммов сахара;
– 50 граммов муки;
– щепотка ванилина.
Приготовление:
- Холодное масло перетираем с мукой в крошку. Работаем быстро, чтобы масло не растопилось.
- Добавляем яйцо, соль и сахар. Сначала вымешиваем тесто ложкой, а потом руками (так масло не растопится).
- Форму смазываем маслом, выкладываем тесто на дно и стенки и ставим в холодильник.
- Сухой мак измельчаем в блендере или кофемолке. Добавляем к нему молоко, сахар и манку. Варим до загустения.
- Творог смешиваем со сметаной, мукой, сахаром и ванилином.
- Маковую начинку выкладываем на основу теста. Сверху выкладываем сметанный крем.
- Выпекаем 25 – 30 минут при 180 градусах.
Приятного аппетита!
Он вкусный как никакой другой: выпекаем ароматный домашний хлеб.