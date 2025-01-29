Более простого рецепта яблочного пирога просто не существует. Если вы хотите порадовать родных чем-то вкусненьким, а много времени и сил нет, то эта опция станет идеальным выбором. 24 Канал предлагает в этом убедиться с рецептом портала "Смачненьке".
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Рецепт "ленивого" яблочного пирога
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 4 столовые ложки сахара;
– щепотка соли;
– 3 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 160 граммов муки;
– 10 граммов разрыхлителя;
– 400 граммов яблок;
– 10 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Яйца взбиваем с сахаром и солью.
- Добавляем в смесь сметану и масло, хорошо перемешиваем.
- Муку соединяем с разрыхлителем и просеиваем в смесь, перемешиваем до образования густого теста.
- Яблоки мелко нарезаем и добавляем в тесто.
- Сковородку смазываем сливочным маслом.
- На маленьком огне выпекаем под крышкой 20 – 25 минут. Конденсат с крышки протираем.
- Переворачиваем пирог с помощью тарелки и готовим еще 10 минут.
- Перед подачей можно посыпать пирог сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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