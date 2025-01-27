Если вы любите изящные конфеты, совсем не обязательно идти за ними в магазин. Есть рецепты, которые позволяют приготовить десерт, который имеет похожий вкус, из неожиданных ингредиентов. 24 Канал предлагает попробовать вкусности, приготовленный по рецепту Bene Gusto.

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Рецепт десерта из гречневых хлебцов

Время : 30 минут + застывание

: 30 минут + застывание Порций: 2

Ингредиенты:

– 15 граммов гречневых хлебцев;

– 140 граммов греческого йогурта;

– 7 граммов какао;

– 15 граммов фундука;

– 50 граммов горького шоколада;

– подсластитель – по вкусу.

Приготовление:

Поломайте хлебцы на маленькие кусочки. Растопите половину шоколада и полейте им хлебцы. Добавьте измельченные орехи и тщательно перемешайте, чтобы хлебцы впитали новые вкусы. Поставьте в холодильник на 15 минут. Смешайте греческий йогурт с подсластителем. Можете собирать десерт: выкладывайте слои хлебцев в шоколаде с орехами вместе с йогуртом. Полейте верх десерта остатками растопленного шоколада с ореховыми крошками. Поставьте в холодильник, чтобы десерт застыл.

Приятного аппетита!

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