Все, кто попробуют этот десерт, будут удивляться, почему вы до сих пор не работаете в ресторане. В нем говорит французская утонченность, перед которой просто невозможно устоять. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом Feast Delights.
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Рецепт десерта Мильфейль
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 рулон теста для багета;
– 200 граммов сливочного масла;
– 1/2 чаши сахара;
– 3 яйца;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 1 чаша муки.
Декор и наполнители:
– 100 граммов черного или молочного шоколада;
– 1 чаша сезонных фруктов;
– сахарная пудра – для украшения.
Приготовление:
Разверните тесто для багета и разрежьте его на прямоугольники. Выпекайте прямоугольники в предварительно разогретой духовке при температуре 200 градусов в течение 15 – 20 минут, пока они не станут золотистыми.
Взбейте сливочное масло до мягкой консистенции. Добавьте сахар и ванильный сахар, продолжая взбивать. Затем по одному добавляйте яйца, не прекращая взбивать. Постепенно добавляйте муку, взбивая до получения однородного крема.
Нанесите крем на один прямоугольник теста. Выложите сверху второй прямоугольник и прижмите, чтобы слои склеились. Повторяйте этот процесс, пока не получите желаемое количество слоев.
Растопите шоколад и осторожно облейте верхний слой десерта. Добавьте свежие фрукты на верх и украсьте сахарной пудрой.
Нарежьте Мильфейль на порционные кусочки и подавайте на красивом подносе.
Приятного аппетита!
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