Все, кто попробуют этот десерт, будут удивляться, почему вы до сих пор не работаете в ресторане. В нем говорит французская утонченность, перед которой просто невозможно устоять. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом Feast Delights.

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Рецепт десерта Мильфейль

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 рулон теста для багета;
– 200 граммов сливочного масла;
– 1/2 чаши сахара;
– 3 яйца;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 1 чаша муки.
Декор и наполнители:
– 100 граммов черного или молочного шоколада;
– 1 чаша сезонных фруктов;
– сахарная пудра – для украшения.

Приготовление:

  1. Разверните тесто для багета и разрежьте его на прямоугольники. Выпекайте прямоугольники в предварительно разогретой духовке при температуре 200 градусов в течение 15 – 20 минут, пока они не станут золотистыми.

  2. Взбейте сливочное масло до мягкой консистенции. Добавьте сахар и ванильный сахар, продолжая взбивать. Затем по одному добавляйте яйца, не прекращая взбивать. Постепенно добавляйте муку, взбивая до получения однородного крема.

  3. Нанесите крем на один прямоугольник теста. Выложите сверху второй прямоугольник и прижмите, чтобы слои склеились. Повторяйте этот процесс, пока не получите желаемое количество слоев.

  4. Растопите шоколад и осторожно облейте верхний слой десерта. Добавьте свежие фрукты на верх и украсьте сахарной пудрой.

  5. Нарежьте Мильфейль на порционные кусочки и подавайте на красивом подносе.

Приятного аппетита!

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