Все, кто попробуют этот десерт, будут удивляться, почему вы до сих пор не работаете в ресторане. В нем говорит французская утонченность, перед которой просто невозможно устоять. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом Feast Delights.

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Рецепт десерта Мильфейль

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 рулон теста для багета;

– 200 граммов сливочного масла;

– 1/2 чаши сахара;

– 3 яйца;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 1 чаша муки.

Декор и наполнители:

– 100 граммов черного или молочного шоколада;

– 1 чаша сезонных фруктов;

– сахарная пудра – для украшения.

Приготовление:

Разверните тесто для багета и разрежьте его на прямоугольники. Выпекайте прямоугольники в предварительно разогретой духовке при температуре 200 градусов в течение 15 – 20 минут, пока они не станут золотистыми. Взбейте сливочное масло до мягкой консистенции. Добавьте сахар и ванильный сахар, продолжая взбивать. Затем по одному добавляйте яйца, не прекращая взбивать. Постепенно добавляйте муку, взбивая до получения однородного крема. Нанесите крем на один прямоугольник теста. Выложите сверху второй прямоугольник и прижмите, чтобы слои склеились. Повторяйте этот процесс, пока не получите желаемое количество слоев. Растопите шоколад и осторожно облейте верхний слой десерта. Добавьте свежие фрукты на верх и украсьте сахарной пудрой. Нарежьте Мильфейль на порционные кусочки и подавайте на красивом подносе.

Приятного аппетита!

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