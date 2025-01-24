Усі, хто скуштують цей десерт, будуть дивуватися, чому ви досі не працюєте у ресторані. У ньому промовляє французька витонченість, перед якою просто неможливо встояти. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом Feast Delights.

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Рецепт десерту Мільфейль

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 рулон тіста для багета;

– 200 грамів вершкового масла;

– 1/2 чаші цукру;

– 3 яйця;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 1 чаша борошна.

Декор та наповнювачі:

– 100 грамів чорного або молочного шоколаду;

– 1 чаша сезонних фруктів;

– цукрова пудра – для прикраси.

Приготування:

Розгорніть тісто для багета та розріжте його на прямокутники. Випікайте прямокутники у попередньо розігрітій духовці при температурі 200 градусів протягом 15 – 20 хвилин, доки вони не стануть золотистими. Збийте вершкове масло до м'якої консистенції. Додайте цукор і ванільний цукор, продовжуючи збивати. Потім по одному додайте яйця, не припиняючи збивати. Поступово додавайте борошно, збиваючи до отримання однорідного крему. Нанесіть крем на один прямокутник тіста. Викладіть зверху другий прямокутник і притисніть, щоб шари склеїлися. Повторюйте цей процес, поки не отримаєте бажану кількість шарів. Розтопіть шоколад і обережно облийте верхній шар десерту. Додайте свіжі фрукти на верх і прикрасьте цукровою пудрою. Наріжте Мільфейль на порційні шматочки та подавайте на красивій таці.

Смачного!

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