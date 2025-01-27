Якщо ви полюбляєте витончені цукерки, зовсім не обов'язково йти за ними в магазин. Є рецепти, які дозволяють приготувати десерт, який має схожий смак, із неочікуваних інгредієнтів. 24 Канал пропонує скуштувати смаколик, приготований за рецептом Bene Gusto.

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Рецепт десерту з гречаних хлібців

Час : 30 хвилин + застигання

: 30 хвилин + застигання Порцій: 2

Інгредієнти:

– 15 грамів гречаних хлібців;

– 140 грамів грецького йогурту;

– 7 грамів какао;

– 15 грамів фундука;

– 50 грамів гіркого шоколаду;

– підсолоджувач – до смаку.

Приготування:

Поламайте хлібці на маленькі шматочки. Розтопіть половину шоколаду і полийте ним хлібці. Додайте подрібнені горіхи та ретельно перемішайте, щоб хлібці ввібрали нові смаки. Поставте в холодильник на 15 хвилин. Змішайте грецький йогурт із підсолоджувачем. Можете збирати десерт: викладайте шари хлібців у шоколаді з горіхами разом з йогуртом. Полийте верх десерту залишками розтопленого шоколаду з горіховими крихтами. Поставте в холодильник, щоб десерт застиг.

Смачного!

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