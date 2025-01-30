Ароматний домашній хліб повинна вміти готувати кожна господиня. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Господинька", з яким у вас не виникне труднощів, а результат точно перевершить усі очікування.

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Рецепт домашнього хліба

  • Час: 2 години
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 300 мілілітрів теплого молока;
– 60 грамів цукру;
– 8 грамів сухих дріжджів;
– 1 яйце + 1 білок;
– 600 грамів борошна;
– 1 чайна ложка солі;
– 60 грамів вершкового масла;
– 1 жовток + 2 чайні ложки молока (для змащування).

Приготування:

  1. Тепле молоко змішуємо з цукром та дріжджами. Накриваємо рушником та залишаємо на 5 – 10 хвилин.
  2. Додаємо яйце і перемішуємо.
  3. Просіюємо борошно, додаємо сіль та замішуємо тісто.
  4. Перекладаємо тісто на стіл, додаємо вершкове масло та вимішуємо тісто, поки воно не стане гладким. Накриваємо тісто плівкою та залишаємо на 30 хвилин у теплому місці. Якщо тісто липке, можна додати трішки борошна.
  5. Посипаємо стіл борошном. Ділимо тісто на 2 частини. Кожну розкачуємо, змащуємо вершковим маслом та згортаємо краї. Злегка розкачуємо знову та згортаємо у рулет.
  6. Робимо 5 – 6 надрізів по ширині.
  7. Залишаємо під рушником ще на 20 хвилин.
  8. Змащуємо хлібці збитим жовтком з молоком.
  9. Випікаємо 25 – 30 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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