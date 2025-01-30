Ароматний домашній хліб повинна вміти готувати кожна господиня. 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу "Господинька", з яким у вас не виникне труднощів, а результат точно перевершить усі очікування.
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Рецепт домашнього хліба
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 300 мілілітрів теплого молока;
– 60 грамів цукру;
– 8 грамів сухих дріжджів;
– 1 яйце + 1 білок;
– 600 грамів борошна;
– 1 чайна ложка солі;
– 60 грамів вершкового масла;
– 1 жовток + 2 чайні ложки молока (для змащування).
Приготування:
- Тепле молоко змішуємо з цукром та дріжджами. Накриваємо рушником та залишаємо на 5 – 10 хвилин.
- Додаємо яйце і перемішуємо.
- Просіюємо борошно, додаємо сіль та замішуємо тісто.
- Перекладаємо тісто на стіл, додаємо вершкове масло та вимішуємо тісто, поки воно не стане гладким. Накриваємо тісто плівкою та залишаємо на 30 хвилин у теплому місці. Якщо тісто липке, можна додати трішки борошна.
- Посипаємо стіл борошном. Ділимо тісто на 2 частини. Кожну розкачуємо, змащуємо вершковим маслом та згортаємо краї. Злегка розкачуємо знову та згортаємо у рулет.
- Робимо 5 – 6 надрізів по ширині.
- Залишаємо під рушником ще на 20 хвилин.
- Змащуємо хлібці збитим жовтком з молоком.
- Випікаємо 25 – 30 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
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