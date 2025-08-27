Борщ – це улюблена страва, яка актуальна у будь-яку пору року. Але коли є можливість спростити собі життя, нею ніколи не варто нехтувати.

Варто зовсім трішки постаратися, аби приготування борщу взимку займало мінімум часу. Це дуже зручно, адже улюблена страва буде завжди буде практично під рукою – потрібно буде лише довести її до готовності, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Як приготувати заправку до борщу?

Час : 2 – 3 години

: 2 – 3 години Порцій: 11 банок по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 3 кілограми 300 грамів буряку;

– 500 грамів моркви;

– 1 кілограм цибулі;

– 1 кілограм солодкого перцю;

– 1 склянка олії;

– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;

– 3 столові ложки цукру до смаку;

– 3 столові ложки солі до смаку;

– 5 – 6 лаврових листків;

– 200 мілілітрів оцту.

Приготування:

Помідори ретельно промийте та подрібніть будь-яким зручним способом. Цибулю, моркву, буряк і болгарський перець очистіть і промийте. Моркву натріть на тертці, цибулю поріжте кубиками. Буряк можна натерти або нарізати тонкими брусочками. Перець поріжте маленькими шматочками. У каструлі розігрійте олію, викладіть моркву з цибулею та злегка обсмажте. Потім додайте помідори, болгарський перець і зверху викладіть буряк. Накрийте кришкою та доведіть масу до кипіння на невеликому вогні, періодично обережно помішуючи. Приправте сіллю, цукром, чорним перцем, додайте лавровий лист і оцет. Якщо рідини замало, можна влити 100 – 200 мілілітрів води. Варіть 45 – 55 хвилин після закипання, не забуваючи перемішувати. Гарячу суміш розкладіть у стерильні банки, закрийте кришками, переверніть догори дном і накрийте рушником до повного охолодження.

Коли у страву додавати часник?

Якщо ви полюбляєте часниковий акцент, то приблизно за 10 хвилин до готовності можете додати до страви подрібнений часник.

Смачного!

