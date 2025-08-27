Борщ – это любимое блюдо, которое актуально в любое время года. Но когда есть возможность упростить себе жизнь, ею никогда не стоит пренебрегать.

Стоит совсем немного постараться, чтобы приготовление борща зимой занимало минимум времени. Это очень удобно, ведь любимое блюдо будет всегда будет практически под рукой – нужно будет только довести его до готовности, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

К теме Считанные минуты – семья сыта и в восторге: запеканка "По-деревенски", в которую вы влюбитесь

Как приготовить заправку к борщу?

Время : 2 – 3 часа

: 2 – 3 часа Порций: 11 банок по 0,5 литра

Ингредиенты:

– 3 килограмма 300 граммов свеклы;

– 500 граммов моркови;

– 1 килограмм лука;

– 1 килограмм сладкого перца;

– 1 стакан растительного масла;

– 1 чайная ложка черного молотого перца;

– 3 столовые ложки сахара по вкусу;

– 3 столовые ложки соли по вкусу;

– 5 – 6 лавровых листьев;

– 200 миллилитров уксуса.

Приготовление:

Помидоры тщательно промойте и измельчите любым удобным способом. Лук, морковь, свеклу и болгарский перец очистите и промойте. Морковь натрите на терке, лук порежьте кубиками. Свеклу можно натереть или нарезать тонкими брусочками. Перец порежьте маленькими кусочками. В кастрюле разогрейте масло, выложите морковь с луком и слегка обжарьте. Затем добавьте помидоры, болгарский перец и сверху выложите свеклу. Накройте крышкой и доведите массу до кипения на небольшом огне, периодически осторожно помешивая. Приправьте солью, сахаром, черным перцем, добавьте лавровый лист и уксус. Если жидкости мало, можно влить 100 – 200 миллилитров воды. Варите 45 – 55 минут после закипания, не забывая перемешивать. Горячую смесь разложите в стерильные банки, закройте крышками, переверните вверх дном и накройте полотенцем до полного остывания.

Когда в блюдо добавлять чеснок?

Если вы любите чесночный акцент, то примерно за 10 минут до готовности можете добавить в блюдо измельченный чеснок.

Приятного аппетита!

Если вам нужна быстрая закуска к основному блюду за считанные минуты – обратите внимание на огурцы в соевом соусе. Благодаря отбиванию они быстро пропитываются и прекрасно подходят к любой трапезе.