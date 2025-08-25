Эта корейская закуска вызывает восторг даже у опытных хозяек. Еще бы – получить такой совершенный вкус за считанные минуты можно далеко не всегда. 24 Канал советует сохранить рецепт битых огурцов в соевом соусе от портала Prosto Way.

Как приготовить огурцы в соевом соусе?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 4 огурца;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 2 зубчика чеснока.

Приготовление:

Огурцы тщательно помойте и разрежьте на части. Если кожура нежная, без горечи и повреждений, срезать ее не нужно. Каждый кусочек разделите вдоль и слегка прижмите ножом, чтобы он стал плоским. Переложите подготовленные огурцы в большую миску. Чеснок очистите, промойте и измельчите через пресс прямо в миску с огурцами. Полейте овощи соевым соусом и маслом. Дополнительно подсаливать не нужно, поскольку соевый соус имеет выраженный соленый вкус. Аккуратно перемешайте все, чтобы огурцы равномерно покрылись соусом, и оставьте их на 5 минут для пропитки. Затем переложите закуску в салатник и подавайте к столу. Готовить лучше всего непосредственно перед подачей, иначе огурцы быстро пускают сок. Для эффектной подачи можно присыпать их обжаренным кунжутом.

Приятного аппетита!

