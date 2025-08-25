Эта корейская закуска вызывает восторг даже у опытных хозяек. Еще бы – получить такой совершенный вкус за считанные минуты можно далеко не всегда. 24 Канал советует сохранить рецепт битых огурцов в соевом соусе от портала Prosto Way.
Как приготовить огурцы в соевом соусе?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 4 огурца;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 2 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Огурцы тщательно помойте и разрежьте на части. Если кожура нежная, без горечи и повреждений, срезать ее не нужно.
- Каждый кусочек разделите вдоль и слегка прижмите ножом, чтобы он стал плоским. Переложите подготовленные огурцы в большую миску.
- Чеснок очистите, промойте и измельчите через пресс прямо в миску с огурцами.
- Полейте овощи соевым соусом и маслом. Дополнительно подсаливать не нужно, поскольку соевый соус имеет выраженный соленый вкус.
- Аккуратно перемешайте все, чтобы огурцы равномерно покрылись соусом, и оставьте их на 5 минут для пропитки. Затем переложите закуску в салатник и подавайте к столу.
- Готовить лучше всего непосредственно перед подачей, иначе огурцы быстро пускают сок.
- Для эффектной подачи можно присыпать их обжаренным кунжутом.
Приятного аппетита!
А если готовите рыбу или мясо, то не забудьте про самую вкусную сезонной закуске из перцев. Она легкая в приготовлении и дарит отличный результат.