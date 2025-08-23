Если собираетесь готовить мясо – не надо спешить с гарниром. Есть куда лучшая идея для сезона овощей – аппетитная закуска из перцев, которая порадует насыщенным ароматом и вкусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

Как приготовить закуску из перцев?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 8 – 10 перцев;

– 1 пучок зелени;

– 4 – 5 зубчиков чеснока;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 2 столовые ложки сока лимона;

– 4 – 5 столовых ложек растительного масла;

– перец по вкусу.

Приготовление:

Перец хорошо вымойте и обсушите. На сковороду налейте немного масла, выложите овощи целиком и тушите под крышкой на малом огне, пока они не станут мягкими. В процессе несколько раз переворачивайте, чтобы не подгорели. Семена вынимать заранее не нужно, прокалывать тоже не следует. Перец должен готовиться в собственном соку. Когда плоды готовы, они немного вздуются, а внутри останется сок. Снимите их со сковороды и дайте остыть. Тем временем сделайте заправку: измельчите укроп и петрушку, переложите в миску, добавьте измельченный чеснок, соль, молотый черный перец и немного лимонного сока. Влейте масло, на котором готовился перец, и хорошо перемешайте. Когда перец остынет, очистите его от кожуры, удалите семена, сок, оставшийся, добавьте к заправке. Овощи нарежьте полосками и соедините с соусом. Перемешайте, накройте и дайте настояться перед подачей на стол.

Приятного аппетита!

